Chiusura in bellezza per l'under 18 del Legnano baseball

Si è disputata sabato a Legnano l'ultima gara del campionato Under 18 della NetSystem Legnano-Bulls. I nostri ragazzi sono usciti dal campo vittoriosi imponendosi per 8-4 sui pari età di Bollate.

"La chiusura del campionato ci dà l'occasione per ringraziare i nostri coach. Hanno aiutato i nostri ragazzi a crescere, sia come atleti che come persone. Li hanno spinti a sfruttare ogni occasione per migliorarsi. Ma soprattutto, hanno insegnato loro il vero significato di squadra".