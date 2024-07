L’ASD Nuotatori del Carroccio di Legnano ha chiuso la stagione in vasca presentandosi ai blocchi di partenza della 40a edizione del Campionato Italiano Master, tenutosi presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, dal 25 al 30 giugno.

Chiusura di stagione per i "Nuotatori del Carroccio"

Il sano agonismo si è mescolato come sempre a un’atmosfera di festa, benessere e condivisione, per un’edizione 2024 da record, a partire dai numeri degli iscritti: 3.697 iscritti – di cui 1.402 donne e 2.295 uomini – in rappresentanza di ben 355 società provenienti da tutta Italia, per un totale di 8.595 presenze gara. Per la prima volta nella storia del campionato tricolore è stata presente la categoria M20 (Classe 2004), con 236 iscritti; numeri che testimoniano la vitalità del movimento Master nazionale.

Il Carroccio ha schierato 30 atleti, guidati da Coach Serena Colombo e Coach Micaela Perucchini, a chiusura di una stagione di gare in vasca particolarmente entusiasmate e che ha portato la società di Legnano al 27° posto assoluto di squadra in Italia, su 568 team.

Il commento del coach Colombo

“Per la prima volta mi sono trovata alla guida della NdC durante una gara così importante – dice la Coach Colombo – Sono stati quattro giorni impegnativi, ma altrettanto entusiasmanti sia dal punto di vista dell’aggregazione sia dal punto di vista sportivo. Il motto della società, “L’acqua sostiene te, la squadra le tue sfide” è chiaramente innervato nel DNA di tutti in nostri tesserati; ho infatti potuto constatare l’unione e la motivazione che hanno spinto tutto il nostro gruppo di atleti, che durante le staffette ha dato il meglio di sé! Coach Falsitta, purtroppo assente, non può che essere orgoglioso di questi atleti”.

La celebrazione di questi risultati si è poi tenuta sabato 6 luglio, con il consueto Summer Party di fine stagione, in, come consuetudine, la società ha premiato gli atleti più meritevoli, per risultati, costanza e impegno durante gli allenamenti e attaccamento alla squadra, della stagione 2023/2024

Daniele Pizzocri è stato premiato per i sui 10 anni in squadra, mentre Enza Zuliani e Fulvio Gobbo per i loro 15 anni trascorsi tra le corsie del Carroccio. Marta Mori è risultata la Miglior Atleta Open Water (estate 2023); Ginevra Costa, la Miglior apneista; Stefano Merlo, Francesco Re e Mattia Falsitta premiati come Migliori Atleti Agonisti; Claudia Stella e Marco Castelli come Migliori Esordienti Master NdC; Roberto Maltempi e Vito Cassata, infine, sono stati insigniti del titolo di Migliori Atleti Master.

Le parole del coach Falsitta

Coach Tomas Falsitta, durante il suo discorso di fine stagione, ha ringraziato tutti i volontari facenti parte del Consiglio Direttivo e il Presidente Massimiliano Accardo, che dedicano il proprio poco tempo libero al bene della società organizzando la stagione, le trasferte e tutti gli eventi.

“La nostra NdC Family, come la chiamiamo noi, in questa stagione ha raggiunto il massimo dei suoi tesserati: ben 111 su quattro team eterogenei Master, Apneisti, Agonisti e Open Water, tutti legati dal comune senso di appartenenza alla società. I risultati di questa stagione sono stati tanti: per L’ Apnea, il superamento della quota dei 125m di Nicola Spreafico; per la Squadra Agonistica più di cinquanta best time individuali – che denotano un continuo progresso di tutti gli atleti – e tre qualificazioni ai Campionati Regionali invernali; per i Master l’11° posto al Campionato regionale Lombardo e, soprattutto, il 27° posto Assoluto in Italia”

Ora, con la stagione estiva, si aprono ufficialmente le sfide per il Team Open Water NdC, che sta già preparando un importante appuntamento: il suo primo campionato Italiano Master a Piombino (6, 7 e 8 settembre 2024).

Per quanto riguarda il nuoto in vasca l’appuntamento è a settembre con la riunione di presentazione della stagione 2024/2025. Chiunque volesse già avere informazioni su tutte le attività della NdC può comunque scrivere a info@nuotatoridelcarroccio.it e visitare il sito ufficiale: www.nuotatoridelcarroccio.it.