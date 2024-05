La stagione sportiva 2023/2024 si chiude ufficialmente per i Knights di Legnano che nella serata del 22 maggio hanno parlato del recente passato ma soprattutto del futuro della società e della squadra biancorossa.

Chiusura di stagione per i Knights di Legnano

Il presidente Marco Tajana ha tirato le fila dello scorso anno, svelando le prime indiscrezioni uscite in giornata per i calendari che prevederanno 40 partita e la follia collettiva di 12 turni infrasettimanali, dannosi per il sistema e per nulla allettanti per i tifosi. Il campionato partirà l'ultima settimana di settembre e finirà il 27 di aprile con una partita nelle feste natalizie e una il 5 di gennaio.

Tajana ha anche parlato delle strutture che i Knights occuperanno nella prossima stagione sottolinenando il numero ridotto di strutture per tutte el società legnanesi, parlando anche di quello che sarà la nuova parte commerciale dei Knights che avrà una struttura diversa dagli ultimi anni.

Le parole di Maurizio Basilico

Quando la parola è passata al GM Maurizio Basilico, gli argomenti sono stati la passata stagione e le prime mosse dei Knights per la nuova annata che comincerà dopo la metà di agosto 2024.

Sconcerto per la nuova formula della B nazionale e parole di elogio al settore giovanile Knights e ABA che ha ottenuto in questa stagione ottimi risultati.

La novità della nuova stagione dei Knights è Tommaso Marino che, svestiti i panni del giocatore dei Knights, entra a far parte dello staff della comunicazione dove aiuterà la parte creativa dei Knights, rendendosi parte attiva anche di alcune iniziative come i team building, i camp estivi e i contenuti dei social dei Knights.

Infine Emanuele Gerosa e Paolo Piazza

Gerosa ha descritto la nuova parte commerciale dei Knights che assumerà una struttura di diverse divisioni, con la partecipazione di parecchi consiglieri dei Knights, che avranno alcuni compiti commerciale e organizzativi.

Novità l'app della società, disponibile nell'arco di poche settimane, che rappresenterà il metodo di comunicazione con cui i Knights "parleranno" con i propri tifosi.

A Piazza il compito di stilare un sunto della stagione appena finita e di quello che dovrà essere quella futura dei Knights che stanno iniziando a registrare le prime mosse di mercato.