"Cerro basket fest", via alla giornata di sport

"Cerro basket fest", pallacanestro protagonista a Cerro Maggiore.

"Cerro basket fest", l'evento

Tutto pronto per il "Cerro basket fest", iniziativa promossa dall'Asd Cerro Maggiore pallacanestro con il patrocinio del Comune di Cerro Maggiore. L'evento è in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 4 settembre 2021 in occasione dell'inizio della nuova stagione sportiva.

Il programma

Ricco il calendario di eventi. Alle 16.30 giochi e sfide 3x3 delle squadre giovanili, alle 18 incontro per genitori con gli esperti del Centro studi e formazione in Psicologia dello sport dal titolo "Il fattore G: come supportare la crescita sportiva dei nostri figli"; alle 19 servizio ristoro, alle 20 gare e intrattenimento col Basket show, alle 20.30 presentazione del team 2021-2022 e alla 21.30 consegna del premio alla carriera a Paolo King Zocchi.

Gli eventi si svolgeranno in piazza don Oltonina a Cerro, in conformità alle norme anti-Covid.