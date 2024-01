Cento candeline per l'Us Dairaghese

L'Us Dairaghese ciclismo quest’anno spegne cento candeline.

Un ricco calendario di eventi per i cento anni dell'Us Dairaghese

Una storia fatta di passione e successi, che la società di Dairago si prepara a celebrare con una ricca rassegna di eventi. Si inizierà domenica 4 febbraio con il classico pranzo sociale, un importante momento di aggregazione che riunirà tutta la dirigenza, gli sponsor, gli atleti con le loro famiglie e le istituzioni. Per quanto riguarda le manifestazioni agonistiche delle categorie giovanili, per i giovanissimi si svolgeranno il 19 maggio il quarto Gp Vanzavilla Team e il 30 giugno il 45esimo Gp Frattolillo, mentre nella seconda metà della stagione sarà la volta della 48esima Coppa Comune di Dairago, riservata agli allievi. L'1 maggio sarà il turno della Randonnée del Centenario, manifestazione non competitiva riservata al mondo cicloturistico, con due percorsi su strada e un gravel.

Il paese ospiterà una delle tappe del Giro d'Italia di handbike

Il 14 luglio ci sarà poi l’evento clou: Dairago ospiterà una delle tappe della 14esima edizione del Giro d’Italia di handbike, la più grande manifestazione nazionale di questa disciplina. Durante l’anno saranno pianificati anche eventi collaterali che coinvolgeranno in prima persona la cittadinanza, ed è infine prevista una serata dedicata alla presentazione del libro "Us Dairaghese Ciclismo - 100 anni di pura passione".

Il presidente: "Grandi soddisfazioni con questo gruppo di lavoro"

Il presidente Ivan Bandera ha dichiarato:

"Sono sicuro che la nostra società avrà sempre più importanza sul territorio, abbiamo progetti importanti per il futuro. Con questo gruppo di lavoro sono convinto che la società riuscirà ad avere grandi soddisfazioni".

Nella foto di copertina: l'Us Dairaghese ciclistica all'ultima Festa del paese