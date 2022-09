Carlotta Villa in Nazionale Under 18

Carlotta Villa in maglia azzurra.

Carlotta Villa inizia il suo percorso in azzurro

Grandi notizie per la Sacco Legnano e la sua nuova utility mancina: Carlotta Villa infatti è stata convocata per la prima volta in Nazionale Under 18. "Inizia così il suo percorso in azzurro una delle giocatrici arrivate lo scorso anno dal Milano ’46 attraverso il rapporto di collaborazione tra i due club che continua ancora oggi" spiega la società sportiva di via Cesare Battisti.

"Legnano e Milano mi hanno aiutato tanto a crescere"

"Non me l’aspettavo, devo essere sincera - ha commentato Carlotta - Saranno dei test molto importanti e spero che sia solo l’inizio, in attesa di giocare magari una partita ufficiale. Devo dire grazie sia a Legnano che a Milano, mi hanno aiutato tanto a crescere. La stagione appena conclusa è andata abbastanza bene, soprattutto se pensiamo a tutti gli infortuni e i problemi che ci hanno condizionato. Per l’anno prossimo il mio primo obiettivo sarà fare ancora meglio".