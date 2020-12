Lega Nazionale Dilettanti: Carlo Tavecchio presenta la sua squadra cui affidare, se eletto, la gestione del prossimo fondamentale quadriennio del calcio dilettantistico lombardo.

Carlo Tavecchio presenta la sua squadra: sciolte le ultime riserve, il candidato alla presidenza regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso la composizione della “squadra” cui affidare, se eletto, la gestione del prossimo fondamentale quadriennio del calcio dilettantistico lombardo.

Una squadra che sarà forte della presenza dei consiglieri non dimissionari Paola Rasori (classe 1974, per Mantova), Sergio Pedrazzini (‘66, per Lodi), Marco Grassini (‘50, per Lecco), Mario Tavecchio (‘83, per Como), Lucio Introzzi (‘46, per Legnano), Diego Fattarina (‘4,3 per Sondrio).

La “nuovelle vague” ha i volti di Gianlauro Bellani (‘60, per Bergamo), Stefano Garzetti (‘64, per Brescia), Valentina Battistini (‘81, per Milano), Ivo Licciardi (‘70, per Milano), Claudio Mantegazza (‘51, per Monza), Tommaso Bottoni (‘86, per Pavia), Dario Lo Bello (‘70, per Varese).

Per il ruolo di Revisore dei Conti, si presenteranno Francesca Frigeri (‘77), Marco Lupo (‘72), Giacomo Mauri (‘77), Roberto Mazzoleni (‘74), Gianfranco Scarpellini (‘66).

Per il ruolo di Delegati, Carlo Tavecchio presenta Ruggero Trapletti (‘65, per Bergamo), Massimo Cocchetti (‘62, per Brescia), Pier Carlo Moretti (‘68, per Cremona), Antonio Tufano (‘84, per Como), Roberto Barìo (‘67, per Lecco), Dario Bruschi (‘60, per Lodi), Massimo Tozzo (‘65, per Mantova), Katia Pellegrino (‘76, per Milano), Giorgio Angelo Tagliabue (‘66, per Milano), Andrea Marazzina (‘89, per Monza), Ezio Panigati (‘59, per Pavia), Enrico Bello (per Sondrio), Carmine Gorrasi (‘81, per Varese).

Le parole di Valentina Battistini

«Sottolineo la presenza di quattro donne – dice Valentina Battistini, candidata consigliere per Milano e Responsabile della Divisione Paralimpica Sperimentale della FIGC – che con entusiasmo sono pronte a mettersi al servizio del calcio lombardo. Le nostre migliori intenzioni sono lo “specchio” dello spirito che accompagna il gruppo di persone che sosterrà Carlo Tavecchio: esperienza e voglia di mettersi in gioco, forti anche delle specifiche competenze individuali, per aiutare la Lombardia calcistica a crescere».

Ricordiamo che l’assemblea elettiva è fissata per il prossimo 9 gennaio. Se si voterà in presenza, la sede prescelta è quella del “PalaFacchetti” di Treviglio.

