Carambola di gol per Castano contro la Caronnese

Pirotecnico 4 a 4 per la Castanese che in casa con la Caronnese del campionato d'Eccellenza firma un risultato ricco di gol.

Il primo tempo della partita

Nei primi minuti di gioco le squadre si studiano in campo senza colpo ferire. La Caronnese fa suo il possesso di palla nei primi sprazzi della partita e tenta alcune deboli incursioni nell’area dei padroni di casa. Al 20’ Sanogo con un tiro-cross dalla destra colpisce la traversa. Un minuto dopo arriva il gol della Caronnese: Zibert dalla tre quarti libera Sanogo che palla al piede si gira e al tiro infila l’estremo difensore castanese Indelicato insaccando nell’angolo con tiro rasoterra: 0-1. Alla mezz’ora a seguito di calcio d’angolo Nabil con colpo di testa manda alto sopra la traversa. La Castanese pressa in area caronnese nei minuti successivi ma la retroguardia rossoblù è abile nel disinnescare le azioni dei padroni di casa fino al 30’ quando a seguito di un’azione concitata tocca a Pescara con un bel colpo di testa pareggiare i conti: 1-1. E’ lo stesso Pescara al 40’ su una punizione da centrocampo ad andare in rete e a realizzare la sua personale doppietta, complice un rimbalzo irregolare a pochi metri dalla porta che beffa Quintiero: 2-1.

Il secondo tempo della partita

Al 5’ la Caronnese pareggia i conti grazie ad una palla filtrante di Zibert per Napoli che trafigge il numero uno avversario ed è il 2-2. Al 17’ azione che nasce da Mathieu per Corno che da buona posizione libera Kovalonoks al tiro: sulla respinta di Indelicato riprende palla Sanogo che realizza la doppietta personale e il vantaggio: 2-3. Al 21’ ci prova Corno dal vertice alto destro con un tiro spiovente che sfiora il sette della porta di casa. Al 25’ ancora Corno su punizione “fa la barba” alla traversa. Al 28’ Nabil approfitta di una corta respinta a terra di Quintiero per segnare il 3-3. Al 33’ la Castanese ripassa in vantaggio: a seguito di calcio d’angolo e’ ancora Nabil in piena mischia a realizzare il 4-3. In pieno recupero Zibert la prova dal limite quasi imbeccando l’incrocio dei pali. Al 48’ Corno su imbeccata di Zoppi va di testa sul primo palo beffando ancora il portiere per il 4-4 finale.

Il tabellino della partita

CASTANESE-CARONNESE 4-4 (2-3)

CASTANESE: Indelicato, Lazar, Crispo, Parini, Pescara, Bruni (32′ st Bertoli), Quartesan (40′ st Carugati), Stiso, Salom, Moretti, Moussafir. A disposizione: Catizone R., Catizone e., Mhainer, Oliviero, Raimoldi, Sofia, Zangrillo. All. Garavaglia

CARONNESE: Quintiero, Bossi, Napoli (34′ ST Fabbrucci), Galletti, Puka, Morlandi, Mathieu (22′ st Diatta), Zibert, Kovalonoks (20′ st Zoppi), Corno, Sanogo. A disposizione: De Bono, Matera, Russo, Ngounga, Cerreto, Brugnone. All. Gatti

TERNA ARBITRALE: Manuel Franchi Sez. Pavia – Alessandro Giaramita di Chiari e Martin Madaschi di Bergamo

Il Tabellino di Castanese-Caronnese

Marcatori: 21’ pt Sanogo (Car), 30’ pt Pescara (Cas), 40’ pt Pescara (Cas), 5’ st Napoli (Car), 17’ st Sanogo (Car), 28’ st Nabil (Cas), 33’ st Nabil (Cas), 48’ st Corno (Car)

Ammoniti: Galletti (Car), Kovalonoks (Car), Nabil (Cas), Parini (Cas), Pescara (Cas)

Espulsi:

Recupero: 0’ fine primo tempo, 4’ fine secondo tempo