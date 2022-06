Va a Canottieri Bissolati il match contro Rari Nantes Legnano

Canottieri Bissolati si aggiudica il match contro Rari Nantes Legnano.

Canottieri Bissolati batte Legnano

La spunta Canottieri Bissolati, nel bellissimo match giocato in casa contro la Rari Nantes

Legnano, terzultima partita della Serie C maschile di pallanuoto. 10-9 il risultato finale,

dopo due primi quarti serratissimi (3-3, 3-3) e un prosieguo di match sempre equilibrato.

La RNL, più volte in vantaggio, non riesce mettere a distanza gli avversari, che infine

trovano il momentaneo 9-9 e la vittoria finale in rimonta.

Il commento

"Una bella partita, molto agonistica, che sembrava potesse finire in pareggio, prima che ci colpissero all’ultimo minuto. Risultato che va certamente accettato: altre volte eravamo stati noi a strappare la vittoria all’ultimo" commenta Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo della Rari Nantes Legnano.

Risultato finale: Can Bissolati-RNL 10-9 (Parziali: 3-3, 3-3, 3-2, 1-1)

Marcatori RNL: Rossi 3, Osigliani 1, Rosa 1, Soave 1, Lorenzotti 3