Un fine settimana pieno di grandi emozioni per la società sportiva Bu Sen di Arconate.

Campionato italiano cadetti judo: il Bu Sen consegue un prestigioso premio

In occasione delle qualifiche del Campionato Italiano Cadetti di judo indetto dal comitato regionale Lombardia, il Bu Sen Arconate ha conquistato un prestigioso premio per avere vinto la classifica Next Gen Esordienti. La classifica riguarda judoka dagli 11 ai 14 anni che hanno coinvolto le regioni Lombardia , Piemonte, Emilia Romagna. In tale occasione gli atleti Sartorelli Gioele e Gallo Francesco hanno conquistato il podio ottenendo la finale Nazionale che si svolgerà a Genova a fine Marzo. Il week end si è concluso con una gara di judo tradizionale basata sulla lotta a terra, dove la società ha schierato 8 atleti che hanno raggiunto tutti il punto più alto del podio.

I tecnici Sina Mario e Cavenaghi Lorena continuano a portare avanti la tradizione di formare campioni.