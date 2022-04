Campionati regionali ginnastica: ottima prova delle giovani della Perseverant

L'ottima prova

Le giovani ginnaste della Perseverant Legnano si sono distinte nella prova regionale di Besnate.

Legnano protagonista in gara con le ginnaste della società Perseverant ASD che hanno preso parte alla gara regionale individuale livello LB svolta a Besnate il 27 Marzo.

La prova delle giovani atlete a Besnate

Perseverant si è presentata in gara con le giovani allieve 2 Emma Cremonesi , Agnese Zabeo , Anita Barengo , le allieve 3 Lisa Repossini , Benedetta Castelli , Martina Caccia , le allieve 4 Federica Morandi, Giulia Guido , Iris Filoniello e la Junior 2 Diana Papagno. Da sottolineare gli ottimi piazzamenti nella classifica generale all around di Lisa Repossini che si piazza al 6 posto, Benedetta Castelli al 8 e Martina caccia al 10 per le allieve 3.

Ottima gara anche per le ginnaste allieve 4 Federica Morandi piazzata al 6 posto e la compagna Giulia Guido piazzata al 7 posto.

La soddisfazione delle allenatrici

Le allenatrici Silvia Ferro e Genny Evolini, sottolineano l’impegno che le ginnaste stanno mettendo in questi

mesi di allenamento.