Campionati regionali ginnastica artistica: i risultati della Perseverant asd

Campionato regionale ginnastica artistica: i risultati delle atlete della società legnanese

A Treviglio si sono svolte le gare regionali SILVER GAF (Ginnastica Artistica Femminile) individuali per le categorie ALLIEVE e JUNIOR-SENIOR livello LC. La società Ginnastica Perseverant ha partecipato con le ginnaste Allieve 4 Beatrice Mietto e Valentina La Ragione, con le ginnaste Junior 1 Diana Papagno , Junior 2 Martina Krizman e la Senior 2 Valentina Antonella Pace. La competizione è come al solito, molto combattuta e l’altissimo numero di ginnasti iscritti ha visto la gara proseguire per tutto il sabato e la domenica.

Il risultato di Valentina

Hanno dichiarato dalla Perseverant asd:

“Le nostre ragazze hanno disputato una buona prova e si sono difese al meglio delle loro possibilità ottenendo discreti piazzamenti , da sottolineare il decimo posto di Valentina che in società si impegna anche come aspirante allenatrice. Le allenatrici Alice Seveso e Genny Evolini stanno lavorando per portare le ragazze a disputare le prossime gare a squadre nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati. Sono soddisfatte di come si allenano quotidianamente e di come sono maturate nelle competizioni dando buone sensazioni per il futuro. Bisogna restare attente e concentrate perché le prossime gare a squadre sono ormai imminenti. Complimenti a tutte le ginnaste che hanno partecipato alle gare individuali”.