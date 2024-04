Campionati provinciali pallavolo: ad Arluno le finali under 15 e under 14

Dopo il grande successo delle precedenti settimane, questa volta sono stati incoronati i campioni territoriali dell'Under 15 maschile e dell'Under 14 femminile.

Campionati provinciali pallavolo: ad Arluno le finali under 15 e 14

Scuratti DVB e Lucernate aprono le danze sul campo del Palabusnago. Il risultato è netto, gli atleti di Desio si aggiudicano la medaglia di bronzo vincendo 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) sui coetanei avversari.

Il risultato viene replicato anche nel corso della Finalissima dove i Diavoli Powervolley si impongono sul Vero Volley Publyteam per 3-0 (25-19; 25-15; 25-19) riconfermandosi così Campioni territoriali.

Gli atleti premiati come MVP e miglior palleggio della competizione sono stati rispettivamente Lorenzo Moro e Pietro Bevilacqua (Diavoli Powervolley).

In concomitanza la sfida per il bronzo nel Campionato Under 14, anche in questo caso il risultato è netto. Le atlete del Vero Volley Vicsam hanno dato dimostrazione di forza vincendo con un perentorio 3-0 (25-16; 25-21; 25-14) sulle avversarie di Mednow Visette Imoco Center.

Il titolo è stato deciso nella partita giocata nel pomeriggio tra Volley Brianza Est e Bracco Pro Patria Milano. Le brianzole partono forte vincendo i primi due set ma nel terzo set le milanesi accennano a una reazione che viene però spenta nel quarto parziale. È con il punteggio di 3-1 (25-18; 25-19; 11-25; 25-13) che VBest viene incoronata Campione.

L’MVP della competizione è Elisa Maggioni (Volley Brianza Est) mentre il premio di miglior palleggio va invece a Carlotta Cremoni (Vero Volley Vicsam)

A partecipare all’evento e alle premiazioni sono stati il Sindaco di Busnago Marco Corti e il Consigliere Comunale Antonio Marcandalli.

Le finali che si svolte ad Arluno

I Trofei Under 15 Maschile ed Under 14 Femminile sono andati in scena sul parquet del Palarluno dove i protagonisti della mattinata sono stati gli atleti dell’Ag Milano che sono riusciti ad imporsi sul sestetto del Volley Vittorio Veneto Milano in 5 set con il punteggio di 3-2 (25-23; 19-25; 12-25; 28-26; 15-11). Il match ha intrattenuto il pubblico per oltre due ore, Vittorio Veneto ha risposto al primo set conquistato da Ag con grande energia aggiudicandosi il secondo ed il terzo ma la reazione non è bastata per raggiungere l’obbiettivo.

Il Trofeo va ai Powervolley Diavoli che riescono a superare con il punteggio di 3-1 (25-19; 25-27; 25-22; 25-13) la concorrenza della Pallavolo GSA e a regalare la doppietta in Campionato e Trofeo al proprio pubblico, come lo sorso anno.

La sfida per il terzo posto del Trofeo Under 14 non ha tardato ad arrivare. Lo scontro in 4 set è stato deciso in favore di Furlani DVB che ha battuto le atlete del Billa Volley Milano per 3-1 (25-21; 15-25; 25-17; 25-14).

La giornata di finali viene conclusa da un grande match per la medaglia d’oro del trofeo femminile che viene vinta da Allianz Viscontini Milano sulla formazione del Volley Segrate con il punteggio di 3-1 (25-15; 15-25; 25-15; 25-12) in una sfida durata quasi due ore.

L’MVP del Trofeo Under 15 è Matteo Vimercati (Powervolley Diavoli) mentre quello dell’Under 14 è Giorgia Lodigiani (Allianz Viscontini).

Anche in questo caso, presenti le autorità cittadine con il Sindaco Moreno Agolli e il Vicesindaco e Assessore dello Sport Adriana Carnazzola del Comune di Arluno.