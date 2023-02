Campionati italiani di atletica: Stronati batte il record di salto in alto

Grande terzo posto e record under 20 nel salto in alto ai Campionati italiani assoluti di atletica per Edoardo Stronati di Lainate, militante nella Pro sesto Atletica Cernusco.

Edoardo Stronati piazza il record Under 20

Terzo posto alle spalle di Sottile e Fassinotti per Edorado Stronati, originario di Lainate. Centra un ottimo 2,24 al primo tentativo battendo un record italiano U20 di lunghissima data, addirittura 1980, superando il 2,23 di Paolo Borghi realizzato a Milano 43 anni fa facendo segnare la miglior misura mondiale under 20. Un ottimo risultato suggellato dall’abbraccio con il campione Olimpico Gianmarco Tamberi.

I campionati italiani assoluti

E’ la conclusione di una serie di Campionati Italiani (junior, Promesse, Allievi/e) con il botto. Mai risultati così eclatanti hanno portato la Società bianco-celeste di Cernusco al gota delle Società Italiane.

Rimarrà negli annali di questi Campionati, il record Italiano under 20 di Stronati anche miglior prestazione mondiale di questa età e naturalmente abbattuto il suo record sociale precedente.