Cambio della guardia nella conduzione tecnica del Vela Mesero

Cambio della guardia nella guida della prima squadra della società Vela Mesero Asd: da martedì 25 febbraio la conduzione tecnica è stata affidata a mister Duilio Lucarelli.

«Il 21 febbraio, in comune accordo, è cessato il rapporto di collaborazione calcistica con mister Michele Valletta, in carica da inizio stagione 2024/2025 come allenatore della prima squadra. Una scelta di cambio panchina presa in accordo con il mister uscente», spiega il presidente della società Mauro Salmoiraghi.