Calcio: una splendida giornata con quattro promozioni

RHO - E' stata una splendida giornata, l'ultima giocata nei campionati dilettantistici di calcio. In anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare, infatti, ben quattro squadre hanno festeggiato la promozione.

La più eclatante è quella ottenuta dal Magenta: al termine di una stagione trascorsa costantemente al vertice della classifica, la squadra cara al presidente Gianni Cerri ha completato il capolavoro ed ha conquistato la promozione in Eccellenza, la massima categoria regionale.

Festa grande anche nella piccola Rosate, dove il club presieduto da Roberto Leoncini, andando oltre ogni pronostico, ha vinto il campionato festeggiando l'ammissione alla Prima Categoria.

Che dire poi dell'Accademia Bustese... Grazie ad un girone di ritorno straordinario, il presidente Enzo Locatelli e tutta la società, esordienti in categoria, hanno vinto il campionato, approdando in Seconda Categoria.

Il "poker" l'hanno servito le ragazze dell'Accademia Vittuone. Il presidente Fabrizio Razzini ha gioito per la storica impresa di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie C, categoria mai raggiunta prima.