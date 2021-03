Calcio Eccellenza: pronti i calendari del campionato che partirà il prossimo 11 aprile

Ci sono i calendari e c’è anche il “via libera” per la ripresa degli allenamenti collettivi ma solo per le società che parteciperanno al campionato di Eccellenza: questi i due “tasselli” sistemati nelle ultime ore dal Comitato Regionale, a fronte delle disposizione della Federcalcio che ha anche confermato che la Lombardia avrà diritto a tre promozioni in Serie D.

In merito ai trasferimenti dei giocatori, è stato stabilito che: «Le calciatrici e i calciatori tesserati con le Società rinunciatarie saranno svincolati in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli articoli 32 bis (svincolo per decadenza del tesseramento) e 108 (svincolo per accordo) delle NOIF, così come sarebbe avvenuto alla data del 30 giugno 2021.

Potranno trasferirsi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 presso un’altra Società della stessa categoria che invece prosegue l’attività, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e dell’atleta.

Inoltre, in deroga all’articolo 103 delle NOIF, è consentita la risoluzione di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/tesserate per le Società che non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria Società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l’attività.

Nel caso in cui la Società cedente non riprenda l’attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa Società ed essere trasferito, anche in questo caso, con una semplice richiesta congiunta. Nei prossimi giorni la FIGC diramerà un apposito Comunicato Ufficiale in materia».

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

1ª GIORNATA (11 aprile): Base 96 Seveso-Brianza Olginatese. Castanese-Ardor Lazzate, Sestese-Milano City, Varesina-Gavirate, Vergiatese- Pontelambrese. Riposa: Luciano Manara.

2ª GIORNATA (18 aprile): Ardor Lazzate-Varesina, Brianza Olginatese-Castanese, Gavirate-Sestese, Milano City-Vergiatese, Pontelambrese-Luciano Manara. Riposa: Base 96 Seveso.

3ª GIORNATA (25 aprile): Castanese-Base 96 Seveso, Luciano Manara-Milano City, Sestese-Ardor Lazzate, Varesina Sport-Brianza Olginatese, Vergiatese-Gavirate. Riposa: Pontelambrese.

4ª GIORNATA: (2 maggio): Ardor Lazzate-Vergiatese, Base 96 Seveso-Varesina, Brianza Olginatese-Sestese, Gavirate-Luciano Manara, Milano City-Pontelambrese. Riposa: Castanese.

5ª GIORNATA (9 maggio): Luciano Manara-Ardor Lazzate, Pontelambrese-Gavirate, Sestese-Base 96 Seveso, Varesina-Castanese, Vergiatese-Brianza Olginatese. Riposa: Milano City.

6ª GIORNATA (16 maggio): Ardor Lazzate-Pontelambrese, Base 96 Seveso-Vergiatese, Brianza Olginatese-Luciano Manara, Castanese-Sestese, Gavirate-Milano City. Riposa: Varesina.

7ª GIORNATA (23 maggio): Luciano Manara-Base 96 Seveso, Milano City-Ardor Lazzate, Pontelambrese-Brianza Olginatese, Sestese-Varesina, Vergiatese-Castanese. Riposa: Gavirate.

8ª GIORNATA (30 maggio): Ardor Lazzate-Gavirate, Base 96 Seveso-Pontelambrese, Brianza Olginatese-Milano City, Castanese-Luciano Manara, Varesina-Vergiatese. Riposa: Sestese.

9ª GIORNATA (2 giugno): Gavirate-Brianza Olginatese, Luciano Manara-Varesina, Milano City-Base 96 Seveso, Pontelambrese-Castanese, Vergiatese-Sestese. Riposa: Ardor Lazzate.

10ª GIORNATA (6 giugno): Base 96 Seveso-Gavirate, Brianza Olginatese-Ardor Lazzate, Castanese – Milano City, Sestese-Luciano Manara, Varesina-Pontelambrese. Riposa: Vergiatese.

11ª GIORNATA (13 giugno): Ardor Lazzate-Base 96 Seveso, Gavirate-Castanese, Luciano Manara-Vergiatese, Milano City-Varesina, Pontelambrese-Sestese. Riposa: Brianza Olginatese.

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

1ª GIORNATA (11 aprile): Avc Vogherese-Alcione, Club Milano-Accademiapavese S.G., Codogno-Sancolombano, Settimo Milanese-Città Di Sangiuliano, Varzi-Pavia. Riposa: Sant’Angelo

2ª GIORNATA (18 aprile): Accademiapavese S.G.-Codogno, Alcione-Settimo Milanese, Città Di Sangiuliano-Club Milano, Pavia-Sant’Angelo, Sancolombano-Varzi. Riposa: Avc Vogherese.

3ª GIORNATA (25 aprile): Club Milano-Alcione, Codogno-Città Di Sangiuliano, Sant’Angelo-Sancolombano, Settimo Milanese-Avc Vogherese, Varzi-Accademiapavese S.G. Riposa: Pavia.

4ª GIORNATA: (2 maggio): Accademiapavese S.G.-Sant’Angelo, Alcione-Codogno, Avc Vogherese-Club Milano, Città Di Sangiuliano-Varzi, Sancolombano-Pavia. Riposa: Settimo Milanese.

5ª GIORNATA (9 maggio): Club Milano-Settimo Milanese, Pavia-Accademiapavese S.G., Codogno-Avc Vogherese, Sant’Angelo-Città Di Sangiuliano, Varzi-Alcione. Riposa: Sancolombano.

6ª GIORNATA (16 maggio): Accademiapavese S.G.-Sancolombano, Alcione-Sant’Angelo, Avc Vogherese-Varzi, Città Di Sangiuliano-Pavia, Settimo Milanese-Codogno. Riposa: Club Milano.

7ª GIORNATA (23 maggio): Pavia-Alcione, Codogno-Club Milano, Sancolombano-Città Di Sangiuliano, Sant’Angelo-Avc Vogherese, Varzi-Settimo Milanese, Riposa: Accademiapavese S.G.

8ª GIORNATA (30 maggio): Alcione-Sancolombano, Avc Vogherese-Pavia, Club Milano-Varzi, Città Di Sangiuliano- Accademiapavese S.G., Settimo Milanese-Sant’Angelo. Riposa: Codogno.

9ª GIORNATA (2 giugno): Accademiapavese S.G.-Alcione, Pavia-Settimo Milanese, Sancolombano-Avc Vogherese, Sant’Angelo-Club Milano, Varzi-Codogno. Riposa: Città Di Sangiuliano.

10ª GIORNATA (6 giugno): Alcione-Città Di Sangiuliano, Avc Vogherese-Accademiapavese S.G., Club Milano-Pavia, Codogno-Sant’Angelo, Settimo Milanese-Sancolombano. Riposa: Varzi.

11ª GIORNATA (13 giugno): Accademiapavese S.G.-Settimo Milanese, Città Di Sangiuliano-Avc Vogherese, Pavia-Codogno, Sancolombano-Club Milano, Sant’Angelo-Varzi. Riposa: Alcione.

