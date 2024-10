Rho Baseball U23 sulla cresta dell’onda con una vittoria contro Codogno nel Trofeo Fontana.

Buoni risultati per il Rho baseball under 23 e per gli under 12

Sul diamante del Codogno, il Rho Baseball ha dimostrato la sua forza superando la squadra di casa con un punteggio di 1 a 0. La partita è rimasta in equilibrio fino al quinto inning, con il Codogno che ha raggiunto la terza base durante la prima e la terza ripresa. Nonostante le poche battute valide da entrambe le parti, la difesa impeccabile del Rho e l’ottimo lavoro dei lanciatori del 2008 hanno impedito alla forte squadra di Codogno, composta da atleti di alto livello e due esperti lanciatori, di segnare punti. Il Rho è riuscito a portarsi in vantaggio al sesto inning, segnando l’unico punto della partita. Manager e atleti si sono detti soddisfatti dell’ottimo gioco mostrato in campo.

Coppa Lombardia per U12: Rho Baseball in crescita

Grandi progressi per i ragazzi dell’U12 del Rho Baseball, che hanno mostrato poche sbavature e molte belle giocate nella partita contro i Bulls. I primi due inning sono stati molto equilibrati, con uno scambio di punti tra le squadre (0-1, 1-0). Nel terzo inning, il Rho ha accelerato, portando a casa un 4-0 che ha messo in cassaforte la vittoria. Il quarto e quinto inning sono stati di reciproca osservazione per le squadre (0-1, 1-0). Nel sesto inning, il Rho ha definitivamente superato i Bulls, segnando altri 4 punti (4-0). Il risultato finale è stato un netto 10-2 per il Rho Baseball.

Prossimi appuntamenti

Questo weekend sono in programma due partite di Coppa Lombardia a Lodi per le categorie U12 e U18. La squadra U15 giocherà in casa domenica contro Milano46. Domenica pomeriggio, l’U23 tornerà in campo a Legnano per la giornata di ritorno, dopo la vittoria sul campo di casa.