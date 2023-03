Buoni risultati in serie D per la ginnastica Skill

Buona prima ai campionati di serie D delle ginnaste della Skill di Canegrate che tornano a casa da Capriolo con degli ottimi piazzamenti.

Buoni risultati in serie D per la Skill

A Capriolo domenica 5 marzo è cominciato il cammino delle squadre verso i nazionali. In questa prima prova regionale la ginnastica Skill ha schierato 5 squadre che hanno ottenuto buoni risultati in tutte le categorie.

Le prime a scendere in pedana sono state le allieve LA. Buonissimo 6° posto per la squadra composta da

Delgado Iraheta Celeste Sarai, De Simone Rebecca e Pucci Elisa che con due esercizi frizzanti

convincono giuria e pubblico. A pochissimi centesimi, al 10° posto, chiudono la propria prova Almasio

Alice, Cavarretta Mia e Usai Lavinia, anche loro al debutto in una gara di squadra. Tra le open Dell’Orto Giorgia, Montagna Sofia e Vignati Sofia ottengono un ottimo 8° posto buone esecuzioni, molto grintose e con poche incertezze.

Tutti i risultati di giornata

6° posto anche per la squadra di serie D LB allieve composta da Lampugnani Ginevra, Croci Marta,

Stirparo Martina e Biondi Giorgia che chiudono la competizione con buoni punteggi e ampi margini di miglioramento.

In chiusura di giornata sono scese in pedana Turchetti Noemi, Monaco Rachele, Toso Carolina,

Messina Sara e Colombo Martina che nella categoria LC Open conquistano la 10a posizione.

Soddisfatto lo staff tecnico che ha potuto testare sul campo che la strada intrapresa è quella giusta e avere indicazioni sul lavoro ancora da svolgere per diventare ancora più competitive.