Buona prova per le coppie della ginnastica Skill

Le gare del fine settimana

Le skilline si fanno valere con quattro coppie che chiudono la prova con un punteggio ben al di sopra del dieci.

Domenica 8 maggio 2022 sono scese in pedana le coppie nel campionato d’Insieme Silver che sono riuscite ad ottenere dei buoni risultati.

L'ottima prova delle ginnaste

Nel livello LC2 Open, il più affollato della giornata di gara con trenta compagini in gara, le skilline si fanno valere con quattro coppie che chiudono la prova con un punteggio ben al di sopra del dieci. Alla fine della competizione, una classifica giocata sui centesimi e diversi pari merito vede Greta Castoldi e Andrea Gaia Trombetta sfiorare il podio con un’esecuzione a cerchio e clavette pulita, brillante e veloce: è loro il quarto posto.

Seguono in 13a posizione Giada Meschini e Ester Sartorelli con un esercizio alle palle dinamico e ritmato, in 15a Sara Messina e Gaia Tandin con una esecuzione grintosa e determinata ai cerchi. Chiudono in 17a posizione Celeste Crotti e Federica Comerio, anche loro con un esercizio con i cerchi dove hanno mostrato tutte le loro potenzialità e il loro affiatamento.

Nel livello LD2 Open Francesca Trombin e Noemi Liardo si confrontano con coppie ben più grandi di loro, eseguendo con qualche imprecisione la loro performance ai cerchi che fa guadagnare loro la 12a posizione. Per tutte è stato un banco di prova importante che ha evidenziato quanto siano ampi i margini di miglioramento in vista dei campionati nazionali di Rimini di fine giugno.