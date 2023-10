Buona la prima per la pallavolo Novate contro Novara

Grande gara la Pallavolo Novate che porta a casa un ottimo 3 a 1 contro il Volley Novara in campionato.

Buona la prima per la pallavolo Novate

Ciak si gira e buona la prima per il Novate di coach Cannone che nella prima gara contro un avversario ostico come Novara (giovanile del Novara di A1, ndr) riesce ad aver ragione del temuto avversario per 3 a 1. È stata una gara combattuta in cui Novate dopo aver vinto il primo set nel secondo è calata di tensione lasciando il secondo. Ma terzo e quarto sono stati poi ben gestiti dalle Diavolesse.

I primi 2 set sono stati un botta e risposta continuo con lunghi scambi che hanno dato vita a un bellissimo spettacolo, dal terzo coach Cannone cambia Mazzi per Rosina e gira nuovamente la formazione. Risposta di Adami che inverte gli schiacciatori, ma Novate non trema e strappa il parziale con un buon break andando poi a gestire bene il quarto.

Novara al servizio punta su Piroli e Migliorin che si fanno trovare pronte con un 44% la prima e 57% il capitano, che è anche top scorer a fine gara con 16 punti mettendosi alle spalle una schiacciatrice del calibro di Gabbiadini già in A1 con Bergamo. Ottima la prestazione di Venegoni a muro con 4 punti a referto, 7 ace per le Diavole di cui di 2 di Mazzi e altrettanti di Migliorin.

I commenti dell'allenatore del Novate

Enzo Cannone, allenatore del Novate:

“Abbiamo esordito contro un’ottima avversaria dotata come noi di elementi di alto livello e ne è venuta fuori una bellissima partita combattuta con lunghi scambi belli da vedere, ma anche sofferta fino all’ultima palla. Alla lunga abbiamo noi sbagliando meno e rimanendo calme nei punti decisivi. Non siamo ancora in forma, ma abbiamo tratto dei buoni spunti per il futuro e per come coinvolgere tutti i 14 atleti del rooster. Il calendario ci propone una serie di partite iniziali molto pesanti e questa partita ci ha fatto capire che siamo sulla buona strada”

Prossima gara: sabato 14 ottobre 2023 alle ore 21,00 presso il Palazzetto Mazzarello in Via Gorky 31 a Cinisello Balsamo contro l’OMG-3 Cinisello uscita sconfitta nella prima gara contro Cagliero che sicuramente avrà voglia di riscatto.

Il tabellino della partita

Pallavolo Novate DR 3 - Volley Novara 1

Parziali set: 25-19, 18-25, 25-21, 25-19

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 2, Mazzi 7, Venegoni 7, Mandotti 8, Scadella 10, Migliorin (K) 16, Piroli (L1), Rosina 8, Zaniboni. N.e. Leis, Munaro, Panza, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone

Novara: Ivaldi 1, Prinetti 14, Ghibaudo 5, Shpuza 13, Gabbiadini 10, Bocchino 11, Panciroli (L), Ndoci 8, Zenullari. N.e. Palladin, Pirola, Mancusi (L2). All. Adami