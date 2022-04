Buona la prima in casa: quinta vittoria per la Rari Nantes Legnano

Grande partita

La squadra di pallanuoto di Legnano vince l'ennesimo match dall'inizio del campionato.

La Rari Nantes Legnano non stecca la prima in casa e centra la quinta vittoria in sei partite nella Serie C di pallanuoto maschile.

Il grande risultato nella piscina dell'Amga sport

Alla piscina AMGA Sport di Legnano, l’inizio match contro la Canottieri Bissolati si mette subito sui binari giusti, con un parziale di 2-1 nel primo tempo bissato in seconda frazione.

“È stata una partita intensa, tutta pressing, ben giocata e arbitrata” commenta Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo della RNL, “I ragazzi hanno nuovamente difeso alla perfezione, Osigliani ha tenuto il loro centroboa, molto ostico, e Lorenzotti si è di nuovo scatenato con quattro gol. La prima in casa e la presenza del presidente Maddalena Belloni a fare il tifo hanno dato una carica in più”.

7-5 il risultato finale per la Rari Nantes Legnano, sempre più protagonista in questa stagione.

Risultato finale: RNL-Canottieri Bissolati 7-5 (Parziali: 2-1, 2-1, 2-2, 1-1)

Marcatori RNL: Lorenzotti 4 Soave 2 T. Sciocco 1