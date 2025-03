Fine settimana di gare per il Rugby Parabiago che ha visto le vittorie dei Galletti e soprattutto delle Women sempre più in testa al campionato.

Buon fine settimana di gare per le prime squadre del Rugby Parabiago

Sabato pomeriggio al Venegoni – Marazzini sono andati in scena i Galletti rossoblù che hanno sfidato Capitolina, per continuare il percorso positivo che in campionato li vede in testa al girone 1 della Serie A.

20-14 è stato il risultato finale di una partita combattuta, sempre sul filo dell’equilibrio, molto sofferta dai tifosi in tribuna che non hanno visto brillare i propri come accaduto in tante altre occasioni. Abbiamo chiesto all’Head Coach Daniele Porrino un commento a caldo sulla partita.

“Partiamo dai complimenti per la squadra avversaria – ci risponde il Coach rossoblù. Ci hanno contrastato in molti aspetti del gioco, giocando con una grande aggressività e una buona fisicità. Dal nostro canto, non siamo stati così attenti e sicuri nel nostro gioco, abbiamo fatto tanti errori di riconquista, in difesa e in tante situazioni di gioco, complicandoci sicuramente la vita. Sono contento che pur non giocando bene siamo riusciti a fare 4 punti. Adesso mettiamo la testa sulle prossime partite, andiamo avanti e cerchiamo di sistemare le problematiche che abbiamo avuto. Facciamo i nostri auguri a Marcello Cortellazzi, uscito per un brutto infortunio. Speriamo possa tornare in campo il prima possibile.”

La schiacciante vittoria delle ragazze

Domenica Sono state le Rugby Parabiago Women a scendere in campo al Red&Blue Stadium, tra le mura amiche. Buonissima la prestazione e il risultato delle nostre ragazze che hanno battuto il San Mauro Torinese per 59-0 conducendo il match dal fischio iniziale.

“Buona performance delle ragazze sia in fase offensiva che difensiva durante tutti gli 80 minuti – ha dichiarato soddisfatto l’Head Coach Nicholas Serra. Le ragazze sono state brave a tenere un ritmo di gioco costante per tutto l’incontro, non hanno lasciato opportunità in difesa e hanno sfruttato bene la fisicità in attacco, cosa che ci ha permesso di avere una posizione di campo favorevole per la maggior parte della partita. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima partita con CUS Milano: sarà sicuramente una partita dura, soprattutto perché giocheremo in trasferta.”

I più giovani cadono a Mantova

Non altrettanto positivo il risultato della Cadetta che sul campo di Mantova, è uscita sconfitta per 21 a 8.

“La partita è stata veramente strana e poco giocata – ci ha raccontato l’Head Coach Juan Pablo Sanchez. Sicuramente è stata condizionata da un ritmo molto spezzato che non ha permesso di giocare, né da una parte né dall’altra. Più passavano i minuti e più saliva la tensione, perché non si riusciva a concretizzare nulla. Non siamo riusciti ad adattarci a ciò che l’arbitro fischiava. Sicuramente abbiamo commesso errori, il Mantova è stato più cinico quando è entrato nei nostri 22 ed è riuscito a segnare più di noi. Noi abbiamo fatto più fatica, avremmo voluto giocare di più ma dopo qualche fase il gioco veniva costantemente interrotto e non siamo riusciti a dare fluidità alla nostra manovra. I ragazzi hanno combattuto e hanno provato a giocare, ma non è bastato. Ora dobbiamo preparare le prossime partite, mettendoci testa e cuore, dimenticando questa al più presto ma allo stesso tempo imparando dai nostri errori.”

Il tabellino delle partite

Rugby Parabiago vs Unione Rugby Capitolina 20-14 (7-0) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 08 marzo 2025 ore 14.30 – Serie A maschile

Marcatori: 12’ m. Ceciliani tr Silva Soria (7-0) st; 41’ m. Paz tr. Silva Soria (14-0), 47’ cp. Silva Soria (17-0), 55’ m. Colafigli tr. Buchalter L (17-7), 61’ m. Trapasso tr. Buchalter L (17-14), 78’ cp. Silva Soria (20-14)

Rugby Parabiago: Cortellazzi (33’ Grassi N.), Vitale, Paz, Schlecht, Moioli, Silva Soria, Grassi -F. (63’ Zanotti), Marian (41’ Mugnaini), Galvani (58’ Kronie), Messori (51’ Nadali), Toninelli (68’ Mikale), Viero, Zecchini, Ceciliani (78’ Antonini), Cornejo

All. Porrino

Unione Rugby Capitolina: Severini, Rossi (33’ Colafigli), De Santis (48’ Tarantini), Buchalter M., Graziani, Buchalter L., Vannini, Faccenna (55’ Cerqua), Montuori, Trapasso (74’ Terribili), Ragaini, Belcastro (64’ Mastrangelo), Ungaro (46’ Coletti), Cini (64’ Ciocci), De Filippis (74’ Parlati),

All. Marrucci

Arb Bruno L.

AA1 Di Fruscia AA2 Balducci

Cartellini: nessuno

Calciatori: Silva Soria 3/3 (Rugby Parabiago), Buchalter L 2/3 (Unione Rugby Capitolina)

Note: giornata primaverile, soleggiata, 500 persone

Player of the Match: Ceciliani (Rugby Parabiago)