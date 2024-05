Brutta sconfitta per il Legnano baseball under 15

Una brutta sconfitta oggi per l'Under 15 del Legnano baseball che non è stata in grado di tener testa agli avversari palesemente più agguerriti.

Il Rho in attacco non ha perdonato nulla a una difesa in difficoltà, imponendosi con il punteggio finale di 5-20. Il prossimo appuntamento sarà in casa contro i Cabs di Seveso.