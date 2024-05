Prosegue a passo spedito la corsa degli juniores U18 e U15 del Rho Baseball che superano rispettivamente Ares con il punteggio netto di 18 a 0 e Cernusco con un decisivo 20 a 3 per l’U15.

Brillante fine settimana per il Rho baseball

Entrambe le squadre del Rho Baseball hanno mostrato una netta superiorità, non lasciando scampo agli avversari. Numerose le valide registrate in entrambe le categorie e nessun errore difensivo.

La squadra U12, nonostante la sconfitta nel punteggio (3-9 contro Lodi) ha mostrato significativi progressi in fase di gioco per almeno due inning e mezzo con pochi errori e due punti segnati. Al terzo inning, il Lodi ha raggiunto il pareggio, seguito da un calo della prestazione del Rho, che ha permesso Lodi di guadagnarsi la meritata vittoria.

La fiammata più notevole arriva da Cernusco, con il fuoricampo di Michael Mantegazza in U15 che firma il suo prima Home Run in questa categoria.

In U18 il lanciatore Edoardo Lariccia ha dominato il monte di lancio, non lasciando alcuna possibilità di battere valide e avanzare sulle basi agli atleti dell’Ares.

L'esordio in serie B per i giovani del 2008

Il riposo della Prima squadra di serie C del Rho ha offerto la possibilità ai giovani del 2008 di fare il loro esordio in serie B con il Porta Mortara, in trasferta a Piacenza.

La collaborazione tra le due squadre permette ai ragazzi di acquisire esperienza e offre grandi opportunità ad entrambe le società. Oltre ai soliti protagonisti Edoardo Lariccia, Andrea Moschetto e Martin Anselmi, questo fine settimana hanno fatto il loro ingresso in campo nelle due partite di domenica in B con il Porta Mortara: Francesco Barbieri (Leadoff in entrambe le partite e 2B), Davide Gambera (ricevitore) Gabriele Sciannamea (5 strike out in due innings) e Mattia Vargas (1B). Brillante prestazione dei ragazzi in campo che in alcuni momenti della partita si son trovati a coprire il “diamante” tutti insieme e a giocarsela contro Piacenza Baseball.

Prossimi appuntamenti, mercoledì 29 al Marco Pistocchi U18 Rho Baseball contro Milano’46, sabato 1 giugno, U12 a Legnano, domenica 2 giugno U15 sul diamante di Rho contro Braves alle 1030, Prima squadra a Bollate contro Braves nel pomeriggio.