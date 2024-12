Brillano i Nuotatori del Carroccio ai Campionati italiani master

Grandi risultati per l’ASD Nuotatori del Carroccio alla seconda edizione dei Campionati Italiani Invernali Master in vasca corta

La manifestazione

Per i Nuotatori del Carroccio di Legnano il week end appena trascorso ha segnato la partecipazione alla seconda edizione dei Campionati italiani Master invernali in vasca corta.

Iniziata venerdì 6 dicembre, con i 400 m stile libero, e protrattasi fino a domenica 8 pomeriggio, la manifestazione ha raccolto al Palazzo del Nuoto di Torino più di duemila atleti iscritti, provenienti da ogni regione d’Italia, registrando un significativo aumento di partecipazione rispetto alla prima edizione tenutasi lo scorso anno: sono state infatti 242 le società sportive partecipanti, un dato che segna un incremento del 15% in più rispetto al 2023.

Quaranta gli atleti che la NdC ha schierato, ottenendo un significativo settimo posto assoluto fra le società (Fascia B). Ottanta sono state le gare individuali preparate con impegno e attenzione dagli atleti, sotto la guida dello staff tecnico NdC Master diretto da Tomas Falsitta e composto da Serena Colombo, Micaela Perucchini, Mattia Falsitta e Daniele Patruno.

I risultati individuali

Rispetto alla scorsa partecipazione, notevoli sono stati anche i risultati individuali. La giovanissima Giorgia Tison (Categoria M20) ha vinto il primo oro assoluto conquistato dal Carroccio agli italiani in vasca corta, fermando il cronometro sul tempo di 1’.09’’.52’’’ nei 100 m misti, a cui ha poi aggiunto l’argento nei 100 m farfalla, ottenuto in 1’.05’’.65’’’.

C’è stato, altresì, il bronzo vinto da Serena Colombo (Categoria M25) nei 100 m farfalla, con il tempo di 1’.08’’.38’’’ – a soli pochi decimi dal proprio personale – conquistato nonostante un grave infortunio estivo ne abbia condizionato l’allenamento di questi primi mesi della stagione.

Il terzo posto nei 50 m stile libero di Massimiliano Accardo (Categoria M50, nonché Presidente NdC), con il tempo 27’’.32’’’ fa poi coppia con il secondo posto nei 50 m rana (Categoria M55, 34’’.70’’’) proprio del responsabile tecnico Tomas Falsitta – anche atleta in questa occasione – che così commenta la tre giorni di gare:

«È sempre una grande soddisfazione per me vedere atleti “maturi”, spesso e volentieri privi di un passato da agonista, mettersi in gioco e partecipare a una manifestazione sportiva di così alto livello. Allenare un gruppo di sportivi così è un privilegio che va al di là dell’ottenimento di una medaglia o del miglior risultato cronometrico. Socialità, divertimento e integrazione si intrecciano a competizione e

agonismo e formano l’anima della nostra società. I podi raggiunti in questo Campionato italiano invernale ne sono risultato e testimonianza”.

Un’ultima particolare menzione è per Yunfei Zhang (Categoria M40), new entry al Carroccio, la quale ha fatto il suo esordio nei 100 m stile libero in una manifestazione di così alto livello.

La prossima sfida che attende i Master NdC è già dietro l’angolo: il 14 e 15 dicembre si terrà lo SWIMMICUP MERRY X-Master 2024, presso l’impianto Aquamore Bocconi Sport Center, a Milano, durante il quale otto atleti proseguiranno il percorso verso il completamento dell’IRON Master 2024/25 (Diciotto specialità e distanze natatorie previste da chiudere entro una stagione).

L'altra competizione

La scorsa domenica, l’ASD Nuotatori del Carroccio si è aggiudicata la 24esima edizione del prestigioso Trofeo SuperMaster DDS di Milano.

Tre anni dopo l’ultima partecipazione alle gare organizzate nell’impianto di via Mecenate, a Milano, la NdC si è presenta agguerrita e preparata, con ben cinquanta atleti iscritti ai blocchi di partenza.

Superando la terza società classificata, la ASA Cinisello Balsamo (25.528,44 punti) e la seconda, INSPORT RANE ROSSE (punti 41.726,44), gli atleti del Carroccio si sono piazzati al Primo Posto Assoluto con un bottino di ben 43.716,11 punti.

Gli MVM, “Most Valuable Master”, della giornata sono stati Roberta Arcioli e Gabriele Alli, all’esordio assoluto in gara per i colori del Carroccio, insieme a Alessio Ramerino, Fabio Morgia e Annalisa Labita, che hanno affrontato, per la prima volta, l’impegnativa distanza dei 400 misti, impegnandosi al massimo per portare punti preziosi alla squadra. “Questo trofeo ha sempre regalato molte soddisfazioni alla NdC, sia dal punto di vista cronometrico individuale, sia dal punto di vista dei risultati di squadra – dice il responsabile tecnico Tomas Falsitta - È il primo vero test gara della stagione, in cui i nostri master possono verificare lo stato di forma dopo gli allenamenti svolti nei primi mesi della stagione. Senza contare, poi, quanto sia importante in previsione degli imminenti Campionati Regionali di febbraio, dove, naturalmente, ci impegneremo al massimo per fare bene. In questo 24° Trofeo DDS abbiamo confermato la nostra straordinaria capacità di essere come squadra, a dispetto di come il nuoto sia da tutti considerato uno sport individuale. Tutto è molto più bello e coinvolgente quando il risultato è raggiunto grazie all’impegno di tutti in egual misura, dall’atleta neofita al ex agonista, dal tecnico al meno tecnico”.

Falsitta tiene a fare i complimenti a tutto lo staff tecnico NdC: Micaela Perucchini, Serena Colombo, Daniele Patruno, Danilo Merlo, Giacomo Mocchetti e Mattia Falsitta, che, in ogni allenamento, si impegna con passione a mantenere sempre uno standard professionale e un livello degno di squadre molto più blasonate.

Il prossimo appuntamento che aspetta i Master NdC, prima dei Campionati Regionali di Lodi di febbraio, è ora il Trofeo Novara è Master, il 21 e 22 gennaio, mentre i giovani agonisti mordono il freno in vista della 2° prova di coppa Parigi in programma a Monza.