Brilla la stella Perseverant al Campionato regionale

Alla prima prova del Campionato regionale Gold Senior S1 femminile ottime prestazioni per le portacolori della Perseverant Asd Legnano

I risultati al Campionato regionale

Grandissima prestazione della ginnasta Elena Colombo della società Perseverant Asd Legnano nella prova regionale Gold Senior S1 disputatasi al Palaunimek di Arcore, per la soddisfazione degli allenatori Rita Peri e Mario Tesorio. Fin dal primo esercizio al volteggio Colombo ha dimostrato il buonissimo stato di forma esibendo un eccellente salto che ha piazzato la ginnasta al terzo posto di specialità.

La rotazione successiva alle parallele asimmetriche ha confermato quanto fatto e l'atleta si è piazzata al terzo posto con un’ottima esecuzione pulita nel suo esercizio.

Nella specialità trave, Colombo si è confermata una vera specialista e si è piazzata al secondo posto: esercizio pulito e buona esecuzione in tutte le difficoltà presentate.

Nell’ultima rotazione al corpo libero, la legnanese si è superata con un’esecuzione eccellente e si è piazzata prima superando le agguerritissime e bravissime concorrenti. Nella classifica finale all-around Colombo è salita sul podio al terzo posto, in una gara molto combattuta ed equilibrata dove le prime ginnaste si sono contese il podio per pochissimi decimi di differenza.

Le prospettive

Perseverant continua anche quest’anno con le competizioni Gold dove spera di ottenere ottime soddisfazioni. Le ragazze e tutti i ginnasti dell’agonistica stanno preparando gli esercizi con i nuovi elementi che porteranno nelle gare in programma.

Soddisfazione anche per l’esordio nel campionato di squadra regionale Allieve Gold 3B GAF per le ginnaste della Perseverant Camilla Brumana, Alexia Pietrapertosa, Ludovica Gramignoli e Federica Morandi. All’esordio nelle competizioni Gold le ginnaste non hanno sfigurato e restano in corsa per le qualificazioni alle finali che si svolgeranno a Jesolo. Superata l’emozione iniziale hanno concluso gli

esercizi con determinazione e restano consapevoli dei buoni margini di miglioramento che potranno dimostrare nelle prossime competizioni.