Borsa di studio sportiva per l'atleta della Soi Inveruno

Tra i premiati con la borsa di studio sportiva da Regione Lombardia c'è anche Stefano Marmonti, atleta della Soi Inveruno.

Stefano Marmonti della Soi Inveruno premiato con la borsa di studio

Una cerimonia emozionante sabato mattina in Sala Biagi nella sede di Regione Lombardia, ha chiuso l’anno dei record del Progetto Talento FIDAL Lombardia. L’edizione dell’autunno 2023 della storica iniziativa, a supporto dei giovani atleti lombardi dell’atletica del Comitato Regionale, ha visto infatti premiati ben 64 atleti con borse di studio da 1.500 euro (categorie Juniores e Promesse e premi speciali) o da 600 euro (categoria Allievi/Under 18) per un impegno economico complessivo di 74.400 euro: una cifra da primato per l’atletica italiana.

Tra i premiati l’atleta della SOI Inveruno Stefano Marmonti, autore durante il 2023, di prestazioni eccellenti che hanno portato lui e per la prima volta i colori gialloblù inverunesi ai Campionati Europei di Atletica a Gerusalemme.

Il contributo per le borse di studio

Le borse di studio sono state erogate grazie a un importante contributo di Regione Lombardia (24.000 euro), al notevole impegno del Comitato Regionale FIDAL Lombardia e a quanto raccolto attraverso il crowdfunding “Metti la Tua Firma sul Futuro di un Campione” grazie agli appassionati (22.755 euro, ben oltre i 16.000 euro “obiettivo” della campagna): era prevista l’erogazione di almeno 32 borse di studio, ne sono state consegnate addirittura 64.

“Questo è l’ennesimo risultato positivo che premia il lavoro di Stefano e di tutta la Società SOI, capace negli ultimi anni di organizzarsi dotandosi di un team di giovani allenatori preparati, che la stanno facendo crescere sempre più a livello di numeri e risultati nei settori atletica, volley e basket” ha affermato Luca Crespi, Presidente SOI Inveruno.