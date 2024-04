Bis col Malnate per il Legnano Kemind

Seconda vittoria stagionale per il Legnano Kemind che tra le mura amiche dello stadio Peppino Colombo ha concesso il bis imponendosi 19-9 per manifesta superiorità all'ottavo inning contro il Malnate.

E' stata però una partita lunga, in equilibrio fino a metà, quando gli ospiti (complice qualche errore della difesa) si sono portati avanti con un attacco da quattro punti in una volta, subito replicato dai biancorossi che hanno pareggiato a quota 9. L'ottava ripresa è stata quella decisiva con Legnano che ha dilagato con dieci uomini arrivati a casa base, imponendosi per manifesta superiorità.

La reazione è stata sicuramente positiva anche se bisogna migliorare per cominciare meglio e chiudere le partite prima. Da lunedì si tornerà subito al lavoro per trovare ancora più solidità nelle prossime uscite.