Superato il giro di boa della stagione, il settore basket della SOI Inveruno può guardare con ottimismo alla seconda parte del campionato.

Bicchiere mezzo pieno a metà stagione per il Soi Inveruno

Nonostante qualche difficoltà iniziale dovuta a infortuni e assenze, il bilancio è positivo: la prima squadra, al primo anno in Divisione Regionale 3, punta ai playoff, mentre i settori giovanili Under 14 e Under 17 proseguono il loro percorso di crescita nei campionati federali.

«Abbiamo attraversato un periodo complicato, soprattutto a causa di una serie di infortuni – spiega Angelo Lioci, Direttore Tecnico del settore pallacanestro – ma ora la situazione è migliorata e affrontiamo con lo spirito giusto la fase finale della stagione».

I risultati delle squadre del Soi

La prima squadra della SOI Basket ha chiuso il girone d’andata in una posizione che lascia ben sperare. Arrivare ai playoff sarebbe un bel riconoscimento per il lavoro svolto e un’opportunità per giocare sfide avvincenti che è sempre meglio vivere in campo che da spettatori.

Se per la prima squadra l’obiettivo è anche il risultato, per i giovani dell’Under 14, Under 17 e per tutto il settore giovanile il focus resta la crescita tecnica e personale. Il compito della SOI Inveruno resta quello di formare atleti e dare loro strumenti per migliorarsi, non solo dal punto di vista sportivo. L’obiettivo finale è riuscire, nel tempo, a immettere sempre più giovani del vivaio in prima squadra e costruire una realtà solida capace di competere stabilmente nei campionati superiori.

La stagione in corso prosegue quindi in linea con gli obiettivi prefissati, confermando il percorso di crescita intrapreso dalla società.