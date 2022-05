Pallacanestro

Bergamo risorge, la Serie è sul 2-1 per gli Knights. Si è svolto ieri il match Gara3 dei quarti di finale play off del campionato di basket di serie B della stagione 2021-2022.

Bergamo risorge, la Serie è sul 2-1 per gli Knights

E' iniziata la Gara3 con la consapevolezza di poter essere l’ultima spiaggia per Bergamo e una possibile festa per Legnano. Ma il campo di Bergamo non è certo dei più facili.

La partenza

La partenza è intrisa di tensione e le percentuali sono veramente basse. Dopo i primi 5’ minuti il punteggio è solo di 6-5 con Bergamo che distribuisce le realizzazioni, mentre Legnano trova punti da Solaroli e Marino.

Il proseguo del quarto non è troppo dissimile, con Bergamo sempre avanti nel punteggio fino al +7, ma che riesce poi a chiudere sul 14-10

Il secondo periodo

Nel secondo periodo la WithU si scioglie più dei Knights e soprattutto con Dell’Agnello arriva anche al vantaggio di 10 punti sul 26-16.

Legnano sembra assente per i troppi errori ma, quando la partita sembra ormai indirizzata, la 3G costruisce un parziale di 10-2 che la riporta in partita, anche se negli ultimi possessi sono favorevoli a Bergamo che chiude a metà gara sul 32-26.

Il terzo periodo

L’inizio del terzo periodo vede in campo solo Bergamo che in 5’ riesce a tornare sul +10 del 41-31 con i punti dell’ex Ihedioha e di Savoldelli, costringendo Eliantonio a fermare la gara e parlarci un attimo su.

Al rientro in campo i Knights con Leardini, Cepic, Casini e Bianchi arrivano al -1 del 48-47, che il finale del terzo periodo.

La partita che finisce 63-55

Si affacciano poi al vantaggio con il canestro da sotto di Solaroli, ma il successivo tiro da tre di Simoncelli, riporta avanti Bergamo che non mollerà mai il comando, anche se i Knights più volte arrivano al -1.

Il finale condizionato dai liberi e dal fallo sistematico allarga il gap con la partita che finisce 63-55 per i padroni di casa.

Domani sarà Gara4

Un giorno e mezzo per recuperare e domenica sarà già Gara4, sempre a Bergamo alle 18.