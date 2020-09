Bentornato Campionato (anche se non per tutti)

Bentornato Campionato… Lo hanno detto in molti oggi, domenica 27 settembre data della prima giornata dei campionati di calcio dilettantistici. Un momento tanto atteso che però non è stato condiviso da tutti. La “scia” dell’emergenza sanitaria si è ben vista sulla Statale 11. Nello stesso girone di Promozione, per disagi causati da sospette positività, non hanno giocato Sedriano, Vittuone e Magenta. Attimi di paura a Cassina Nuova: durante la partita tra i locali e la Polisportiva Orpas, un giocatore cassinanovese ha avuto un improvviso malore ed è stato trasportato all’Ospedale. In serata sono giunte notizie rassicuranti sul suo stato di salute.

IL RIEPILOGO DEI RISULTATI

SERIE D GIRONE A

Caronnese-Derthona 4-0, Casale-Gozzano mer 14/10, Folgore Caratese-Borgosesia 2-2, Fossano-Saluzzo 1-0, Imperia-Bra 1-2, Legnano-Arconatese 1-1, Pontdonnaz-Chieri 3-1, Sanremese-Lavagnese mer 14/10, Sestri Levante-Varese 1-0, Vado-Castellanzese 1-1.

CLASSIFICA: Caronnese, Fossano, Bra, Pontdonnaz, Sestri Levante 3, Folgore Caratese, Borgosesia. Legnano, Arconatese, Vado, Castellanzese 1, Casale*, Gozzano*, Sanremese*, Lavagnese*, Derthona, Saluzzo, Imperia, Chieri, Varese 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.00: Arconatese-Sanremese, Bra-Caronnese, Borgosesia-Imperia, Chieri-Legnano, Castellanzese-Fossano, Varese-Pontdonnaz, Gozzano-Vado, Derthona-Sestri Levante, Lavagnese-Casale, Saluzzo-Folgore Caratese.

ECCELLENZA GIRONE A

Acc. Pavese S. Genesio-Castanese 1-0, Base 96 Seveso-Vogherese 0-2, Gavirate-Pavia 2-2, Milano City-Calvairate 2-2, Rhodense-Vergiatese 1-3, Sestese-Alcione Milano 2-0, Varesina-Settimo Milanese 3-0, Varzi-Ardor Lazzate 0-1, Verbano-Club Milano 2-1.

CLASSIFICA: Acc. Pavese SG, Vogherese, Vergiatese, Varesina, Ardor Lazzate, Verbano, Sestese 3, Milano City, Calvairate 1, Gavirate, Pavia 1, Alcione, Castanese, Base 96, Rhodense, Settimo Milanese, Varzi, Club Milano 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Alcione-Varesina, Vogherese-Sestese, Club Milano-Gavirate, Calvairate-Verbano, Castanese-Milano City, Pavia-Ardor Lazzate, Settimo Milanese-Acc. Pavese S.G, Varzi-Rhodense, Vergiatese-Base 96 Seveso.

PROMOZIONE GIRONE A

Amici Dello Sport-Solbiatese 0-6, Castello Città Di Cantù-Aurora Cerro M. Cantalupo 5-1, Lentatese-Universal Solaro 0-2, Morazzone-Accademia Inveruno 0-0, Olimpia-Besnatese 0-0, Solese-Valle Olona 5-2, Uboldese-Fenegrò 1-0, Union Villa-Gorla Maggiore 2-1.

CLASSIFICA: Solbiatese, Castello CittàCantù, Universal Solaro, Solese, Uboldese, Union Villa 3, Morazzone, Accademia Inveruno, Olimpia, Besnatese 1, Amici dello Sport, Aurora Cerro Cantalupo, Lentatese, Valle Olona, Fenegrò, Gorla Maggiore 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Accademia Inveruno-Olimpia, Aurora Cerro M. Cantalupo-Morazzone, Besnatese-Lentatese, Fenegrò-Union Villa Cassano, Gorla Maggiore-Solese, Solbiatese-Uboldese, Universal Solaro-Amici Dello Sport, Valle Olona-Castello Città Di Cantù.

PROMOZIONE GIRONE F

Accademia Gaggiano-Vighignolo 1-1, Alagna-Virtus Binasco 1-0, Assago-La Spezia 2-1, Città Di Vigevano-Barona Sporting 2-1, Locate-Robbio 1-1. Rinviate: Acc. Calcio Vittuone-Garlasco, Bressana-Sedriano, Viscontea Pavese-Magenta.

CLASSIFICA: Alagna, Assago, Città Vigevano 3, Accademia Gaggiano, Vighignolo, Locate, Robbio 1, Accademia Vittuone*, Garlasco*, Bressana*, Sedriano*, Viscontea Pavese*, Magenta*, Virtus Binasco, La Spezia, Barona Sporting (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Barona Sporting-Assago, Garlasco-Locate, La Spezia-Accademia Gaggiano, Magenta-Bressana, Robbio-Alagna, Sedriano-Città Di Vigevano, Vighignolo-Accademia Vittuone, Virtus Binasco-Viscontea Pavese.

1ª CATEGORIA GIRONE A

Antoniana-Pro Azzurra Mozzate 0-2, Arsaghese-Nuova Fiamme Oro Ferno 0-0, Calcio Bosto-Valceresio A. Audax 0-2, Cantello Belfortese-San Michele 0-1, Crennese Gallaratese-Accademia BMV 1-3, Folgore Legnano-Calcio Canegrate 1-0, Luino-San Marco 2-0, Tradate-Ispra 0-2.

CLASSIFICA: Pro Azzurra Mozzate, Valceresio Audax, San Michele, Accademia BMV, Folgore Legnano, Luino, Ispra 3, Arsaghese, NFO Ferno 1, Antoniana, Bosto, Cantello Belfortese, Crennese Gallaratese, Calcio Canegrate, San Marco, Tradate 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Accademia BMV-Tradate, Calcio Canegrate-Crennese Gallaratese, Ispra Calcio-Calcio Bosto, NFO Ferno-Folgore Legnano, Pro Azzurra Mozzate-Arsaghese, San Marco-Antoniana, San Michele-Luino, Valceresio A. Audax-Cantello Belfortese.

1ª CATEGORIA GIRONE M

Calcio Mottese-Siziano Lanterna 1-1, Casorate Primo-Valera Fratta 0-1, Cavese-Oratorio Stradella rinv,, Chignolese-Albuzzano 4-4, Giovanile Lungavilla-Gambolò 0-0, Rozzano-Nuova Frigirola rinv., Castelnovetto-Casteggio 0-2, Vigevano-Mortara 1-0.

CLASSIFICA: Valera Fratta, Casteggio, Vigevano 3, Mottese, Siziano Lanterna, Chignolese, Albuzzano, Giovanile Lungavilla, Gambolò 1, Cavese*, Oratorio Stradella*, Rozzano*, Nuova Frigirola*, Casorate Primo, Castelnovetto, Mortara 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Albuzzano-Vigevano, Casteggio-Cavese, Gambolò-Nuova Frigirola, Mortara-Mottese, Oratorio Stradella-Chignolese, Rozzano-Castelnovetto, Siziano Lanterna-Casorate Primo, Valera Fratta-Giovanile Lungavilla.

1ª CATEGORIA GIRONE N

Baranzatese-Bollatese 1-1, Barbaiana-Corbetta 1-0, CG Boffalorese-Turbighese 0-1, Cuggiono-Pro Novate 3-1, OSL Garbagnate-Lainatese 5-2, Ossona-Poglianese 1-0, Pontevecchio-Real Vanzaghese Mantegazza 3-0, Ticinia Robecchetto-Concordia Robecco 2-2.

CLASSIFICA: Barbaiana, Turbighese, Cuggiono, Osl Garbagnate, Ossona, Pontevecchio 3, Baranzatese, Bollatese, Ticinia, Concordia 1, Corbetta, Boffalorese, Pro Novate, Lainatese, Poglianese, Real Vanzaghese Mantegazza 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Bollatese-Pontevecchio, Concordia-Cuggiono, Corbetta-Baranzatese, Lainatese-Ossona, Poglianese-CG Boffalorese, Pro Novate-OSL Garbagnate, Real Vanzaghese Mantegazza-Ticinia Robecchetto, Turbighese-Barbaiana.

2ª LEGNANO GIRONE M

Beata Giuliana-Osaf Lainate 1-2, Borsanese-Robur 0-1, Buscate-Parabiago 2-0, Lonate Pozzolo-S. Ilario Milanese 4-1, Marnate Nizzolina-Mascagni 2-0, Mocchetti-Gorla Minore 3-1, Nerviano Calcio-Sporting Cesate 0-4, Solbiatese-Villa Cortese 1-2, Virtus Cantalupo-Pro Juventute 1-0.

CLASSIFICA: Osaf Lainate, Robur Legnano, Buscate, Lonate Pozzolo, Marnate Nizzolina, Mocchetti SVO, Sporting Cesate, Villa Cortese, Virtus Cantalupo 3, Beata Giuliana, Borsanese, Parabiago, S.Ilario Milanese, Mascagni Gorla Minore. Nerviano, Solbiatese, Pro Juventute 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Mascagni-Mocchetti, Parabiago-Nerviano, Gorla Minore-Lonate Pozzolo, Osaf Lainate-Borsanese, Pro Juventute-Beata Giuliana, Robur-Buscate, S. Ilario Milanese-Solbiatese, Sporting Cesate-Marnate Nizzolina, Villa Cortese-Virtus Cantalupo.

2ª MILANO GIRONE Q

Visconti-Marcallese 4-1, Furato-Boffalorello 3-2, G. S. Muggiano-Oratoriana Vittuone 0-3, S. Stefano Ticino-Vela 0-2, San Giuseppe Arese-Arluno 4-2, Vercellese-Partizan Bonola 1-5, Victor Rho-Robur Albairate 3-1, Pero-Pregnanese 4-4.

CLASSIFICA: Visconti, Furato, Oratoriana Vittuone, Vela Mesero, San Giuseppe Arese, Partizan Bonola, Victor Rho 3, Pero, Pregnanese 1, Marcallese, Boffalorello, Muggiano, S.Stefano Ticino, Arluno, Vercellese, Robur Albairate 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Arluno-Vercellese, Boffalorello-Victor Rho, Marcallese-Pero, Oratoriana Vittuone-San Giuseppe Arese, Pregnanese-Muggiano, Robur Albairate-Visconti, Vela-Furato, Partizan Bonola-S. Stefano Ticino.

2ª MILANO GIRONE R

Ardor Bollate-Rondò Dinamo 3-2, Cassina Nuova-Polisportiva Or. Pa. S. sosp., Gorlese Calcio-Agrisport 2-1, Gunners Milano-Leone XIII 2-2, Niguarda Calcio-San Crisostomo 0-1, Novatese-Suprema Odb 2-0, Osal Novate-J. Cusano 3-0, Rondinella-San Giorgio 1-1.

CLASSIFICA: Ardor Bollate, Gorlese, San Crisostomo, Novatese, Osal Novate 3, Gunners, Leone XIII, Rondinella, San Giorgio 1, Cassina Nuova*, Pol. Orpas*, Rondò Dinamo, Agrisport, Niguarda, Suprema ODB, J.Cusano 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: J. Cusano-Gunners, Leone XIII-Ardor Bollate, Pol. Orpas-Gorlese, Rondò Dinamo-Rondinella, San Crisostomo-Cassina Nuova, San Giorgio-Niguarda, Suprema Odb-Osal Novate, Agrisport-Novatese.

2ª MILANO GIRONE S

Atletico Milano Dragons-Cesano Boscone Idrostar 0-3, Buccinasco-Fatima Traccia 0-3, Città Di Opera-Macallesi 0-0, Corsico RD-Aprile 81 0-0, Franco Scarioni-Ausonia 1-3, Freccia Azzurra-Iris 3-0, Milanese Corvetto-Nuova Bolgiano 1-1, Real Trezzano-Romano Banco 0-2, Rogoredo-Orione 3-1.

CLASSIFICA: Cesano Boscone, Fatima Traccia, Ausonia, Freccia Azzurra, Romano Banco, Rogoredo 3, Città di Opera, Macallesi, Corsico RD, Aprile 81, Milanese Corvetto, Nuova Bolgiano 1, Atletico Milano Dragons, Buccinasco, Franco Scarioni, Iris, Real Trezzano, Orione 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Aprile 81-Real Trezzano, Ausonia-Corsico RD, Cesano Boscone-Rogoredo, FatimaTraccia-Freccia Azzurra, Iris-Atletico Milano Dragons, Nuova Bolgiano-Città Di Opera, Macallesi-Franco Scarioni, Orione-Milanese Corvetto, Romano Banco-Buccinasco.

2ª PAVIA GIRONE V

Basiglio Milano 3-Zibido S. Giacomo 1-2, Bereguardo-Virtus Abbiatense 2-5, Borgo San Siro-Lacchiarella 1-1, Casarile-Superga 1-0, Cassolese-Lomellina 1-1, Gravellonese-Accademia Pievese 2-2, Sporting Abbiategrasso-Rosatese 0-3, Virtus Lomellina-Gropello San Giorgio 1-0.

CLASSIFICA: Zibido S.Giacomo, Virtus Abbiatense, Casarile, Rosatese, Virtus Lomellina 3, Borgo San Siro, Lacchiarella, Cassolese, Lomellina, Gravellonese, Accademia Pievese 1, Basiglio Milano Tre, Bereguardo, Superga, Sporting Abbiategtrasso, Gropello SG 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Accademia Pievese-Casarile, Gropello San Giorgio-Basiglio Milano 3, Lacchiarella-Gravellonese, Lomellina-Virtus Lomellina, Rosatese-Cassolese, Superga-Sporting Abbiategrasso, Virtus Abbiatense-Borgo San Siro, Zibido S. Giacomo-Bereguardo.

TERZA MILANO A

Seguro-Club Milano 1-1, Ardita Giambellino-Nuova Trezzano 0-1, Cimiano-Sporting Corsico Buccinasco 2-3, AICS Olmi-Oratorio San Gaetano rinv, Audace 1943-Nevada Calcio 1-4, Accademia Milanese-Travaglia 1-0. Riposo: Vermezzo.

CLASSIFICA: Nuova Trezzano, Sporting Corsico Buccinasco, Nevada, Accademia Milanese 3, Seguro, Club Milano 1, Vermezzo*, Aics Olmi*, Or. San Gaetano*, Ardita Giambellino, Cimiano, Audace, Travaglia 0 (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Sporting Corsico Buccinasco-Audace, Nevada-Vermezzo, Oratorio San Gaetano-Seguro, Travaglia-Ardita Giambellino, Club Milano-Accademia Milanese, Nuova Trezzano-Cimiano. Riposo: Aics Olmi.

TERZA MILANO B

Aldini-Calcio Bonola 3-3, Baggio Secondo-Deportivo Milano 2-3, Cornaredese-Fornari Sport rinv. 28/10, Ambrosiano Dugnano-Villapizzone 2-6, Novella Calcio-Palauno 3-2, Velasca-La Benvenuta 3-4. Riposo: Oratorio S.Cecilia.

CLASSIFICA: Deportivo Milano, Villapizzone, Novella, Benvenuta 3, Aldini, Calcio Bonola 1, Or. S.Cecilia*, Cornaredese*, Fornari*, Velasca, Baggio Secondo, Ambrosiano Dugnano, Palauno 0. (*1 partita in meno).

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Bonola-Baggio Secondo, Deportivo Milano-Oratorio Santa Cecilia, Fornari Sport-Novella, Palauno-Velasca, La Benvenuta-Ambrosiano Dugnano, Villapizzone-Aldini. Riposo: Cornaredese.

ECCELLENZA FEMMINILE

Cesano Boscone-Sedriano 1-6, Fiammamonza-Gavirate 5-2, Accademia Isola Bergamasca-Football Leon 0-4, Doverese-3Team Brescia 1-1, Femminile Tabiago-Polisportiva Monterosso 3-3, Pavia Academy-Orasport Gazzada Schianno, 6-0 Pero-Città Di Segrate 4-2, Acc. Calcio Vittuone-Minerva Milano 0-1.

CLASSIFICA: Sedriano, Fiammamonza, Football Leon, Pavia Academy, Pero, Minerva 3, Doverese, 3Team Brescia. Tabiago, Pol. Monterosso 1, Acc. Vittuone, Cesano Boscone, Gavirate, Accademia Isola Bergamasca, Orasport Gazzada, Città di Segrate 0.

DOMENICA 4 OTTOBRE, 15.30: Gavirate-Pero, Minerva Milano-Fiammamonza, Polisportiva Monterosso-Accademia Isola Bergamasca, Football Leon-Acc. Vittuone, Orasport Gazzada Schianno-Cesano Boscone, 3Team Brescia-Femminile Tabiago, Città Di Segrate-Pavia Academy, Sedriano-Doverese.

CALCIO A 5 SERIE C1

Aurora Extra Futsal-Derviese 9-3, Bergamo La Torre-San Fermo 6-4, Olympic Morbegno-VareseLaveno 5-3, Pavia-Real Cornaredo 6-2, Polisportiva Chignolese-Mazzo 80 3-3, Real Avm-Desenzano 6-1, Selecao Libertas Calcetto-Orobica Futsal Urgnano 4-5, Cardano ’91-Bellinzago 2-2.

CLASSIFICA: Aurora Extra Futsal, Bergamo La Torre, Olympic Morbegno, Pavia, Real AVM, Orobica Futsal Urgnano 3, Polisportiva Chignolese, Mazzo, Cardano 91, Bellinzago 1, Derviese, San Fermo, VareseLaveno, Real Cornaredo, Desenzano, Selecao Libertas Calcetto 0.

VENERDI’ 2 OTTOBRE: San Fermo-Cardano ’91, Derviese-Pavia, Bellinzago-Real Avm (Bellinzago Lombardo, ore 21.30), Desenzano-Selecao Libertas Calcetto, Mazzo 80-Bergamo La Torre (Palestra Stellanda Rho, ore 21.30), Orobica Futsal Urgnano-Olympic Morbegno, VareseLaveno-Aurora Extra Futsal, Real Cornaredo-Polisportiva Chignolese (PalaPertini Cornaredo, ore 22).