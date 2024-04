Le brezze gelide che hanno caratterizzato il fine settimana non hanno fermato l’U18 e la prima squadra del Rho Baseball che convincono con una buona prestazione.

Belle vittorie per l'under 18 e la prima squadra del Rho baseball

L’U18 supera Bollate in casa per 6-0, sono tre le valide che determinano la partita per il Rho ( una da una base e due doppi) e la prima squadra che batte Ares 20-2 al Saini nella prima partita di serie C.

Severa sconfitta per l’U12 che non riesce ad ingranare e viene battuta con un netto punteggio di 16-0 da Senago Blue, candidata insieme a Milano46 al primato in classifica. Giornata di riposo per l’U15, partita con Malnate programmata per il 1 maggio.

Prossimi appuntamenti del week end: a Codogno l’U18 del Rho sabato alle 16, domenica sul diamante di casa l’U15 contro Ares, playball 10.30 e a seguire nel pomeriggio la serie C contro Lodi.