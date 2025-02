I tifosi presenti sugli spalti hanno davvero potuto gustare una bella partita ieri, 16 febbraio 2025, al Venegoni – Marazzini, fra il Rugby Parabiago e il Petrarca Padova.

Bella vittoria per il Rugby Parabiago contro il Petrarca Padova

Una prova convincente del Rugby Parabiago che ha portato i colori rossoblù a battere il Petrarca Padova - unica squadra ad aver avuto la meglio sui nostri nel girone d’andata - con il risultato finale di 44-22.

I Galletti hanno controllato molto bene la partita e già nel primo tempo il risultato di 22-8 mostrava già una certa superiorità dei nostri. Nel secondo tempo, il continuo lavoro della nostra ottima mischia e la buonissima prova dei tre quarti, ottimamente guidati in regia dal Man of The Match Facundo Silva Soria, hanno portato alla vittoria finale.

Ottimi gli innesti dalla panchina che hanno mantenuto alto il ritmo per tutta la gara, buonissima la fase difensiva, buono anche il tentativo di spaziare su tutto il fronte offensivo nelle fasi d’attacco. Una vittoria importante, che permette di mantenere il passo e conservare i punti di distanza dagli inseguitori, tutti a bottino pieno nei loro match. Complimenti al Petrarca che non ha mai mollato e ha mostrato davvero tanta resilienza durante tutta la partita.

Il commento del mister Porrino

“Siamo sicuramente contenti di come ha risposto la squadra oggi – commenta l’Head Coach Daniele Porrino - È stata una partita ordinata e i giocatori hanno fatto tutto ciò che andava fatto. Ottima la concentrazione soprattutto nei primi minuti e nel primo tempo, dove siamo riusciti ad impostare quello che volevamo nel gioco, con una buona comprensione difensiva. Dobbiamo migliorare un po’ a livello di disciplina ma ci stiamo lavorando e siamo sulla strada buona.”

Prestazione inappuntabile anche per la squadra cadetta, nonostante il risultato finale abbia premiato il Calvisano per 24 a 19, come si evince dalle parole dell’Head Coach Juan Pablo Sanchez.

“È stata una partita molto equilibrata. Il Calvisano è una bella squadra, solida, con una mischia pesante. Noi abbiamo fatto una grande partita in mischia chiusa e in generale i ragazzi hanno lottato fino all'ultimo minuto con grande carattere e attitudine. Eravamo riusciti a passare avanti nel risultato, ma purtroppo per un nostro errore gli avversari hanno fatto la loro quarta meta. A parte il risultato negativo, per noi è stata una partita positiva dal punto di vista della mentalità e anche del gioco. Continuiamo a lavorare con convinzione dei nostri mezzi.”

Il risultato del Rugby Parabiago Women

Positivo il risultato delle Rugby Parabiago Women che si aggiudicano il match giocato a Monza con l’Amatori Union con il finale di 27-10, dopo una partita molto combattuta. Woman of the Match Elisa Frison, leader in campo con una prova esemplare. Ma non è piena la soddisfazione dello staff per quanto riguarda una prestazione un po’ sotto tono.

“Come staff siamo contenti di aver ottenuto 5 punti in classifica, tuttavia la performance della squadra non è stata rappresentativa di come sappiamo giocare – dichiara l’Head Coach Nicholas Serra. Abbiamo incontrato un A&U Milano determinata ed aggressiva e non siamo stati in grado di rispondere alla loro mentalità, giocando individualmente al posto che collettivamente, precludendoci così molte opportunità che altrimenti avremmo potuto sfruttare a nostro vantaggio. Vorremmo più attitudine di squadra nel proseguo della stagione e lavoreremo con le ragazze per raggiungerla.”

L’appuntamento per le Rugby Parabiago Women sarà ad Alessandria già la prossima domenica, quando le nostre ragazze incontreranno il Lyons Tortona. Per vedere in campo le nostre Seniores maschili si dovrà invece aspettare il primo weekend di marzo: il 1° marzo ci sarà la sfida fuori casa con Verona per il First XV, mentre domenica 2 la Cadetta sfiderà a Velate la squadra locale. Alé Para!

Il tabellino della partita

Rugby Parabiago vs Rugby Petrarca 44-22 (22-8) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 16 febbraio 2025 ore 14.30 – Serie A maschile

Marcatori: 2’ m. Mikale tr. Silva Soria (7-0), 14’ cp. Ormson (7-3), 16’ m. Paz tr. Silva Soria (14-3), 25’ m. Moioli (19-3), 35’ cp. Silva Soria (22-3), 40’ m. Fioriti (21-8) st: 45’ m. Ceciliani (27-8), 49’ m. Tognon tr. Ormson (27-15), 53’ cp. Silva Soria (30-15), 58’ m. Cornejo tr. Silva Soria (37-15), 77’ m. Raccanello tr. Ormson (37-22), 78’ m. Vitale tr. Silva Soria (44-22)

Rugby Parabiago: Grassi N. (41’ Vitale), Cortellazzi (58’ Facchinato), Paz (58’ Coffaro), Hala, Moioli, Silva Soria, Zanotti, Mikaele (41’ Galvani), Mugnaini, Messori, Toninelli, Viero (57’ Zecchini), Castellano (20’ Catalano - 51’ Cornejo), Ceciliani, Antonini (64’ Nadali)

All. Porrino

Rugby Petrarca: Della Silvestra, Stella (58’ Bisaglia), Santinello, Ormson, Ganzetti (75’ Barghigliani), Benvenuti, Raccanello, Scappato (41’ Lucas), Goldin, Tognon (75’ Zaccarello), Bertuzzi (57’ Zapparoli), Bonfiglio, Aligo (58’ Pidone), Goat (23’ Baldone), Fioriti

All. Maistri

Arb. Palombi

AA1 Ivarone AA2 Barbagli

Cartellini 24’ g. Raccanello (Rugby Petrarca), 57’ g. Goldin (Rugby Petrarca), 70’ g. Cornejo (Rugby Parabiago)

Calciatori: Ormson ¾ (Rugby Petrarca), Silva Soria 6/8 (Rugby Parabiago)

Note: Giornata fredda e soleggiata, campo pesante, 300 spettatori

Player of the Match: Silva Soria (Rugby Parabiago)