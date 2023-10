Altra bella vittoria delle Diavoline di Novate Milanese di coach Cannone che vale il primo posto in classifica e la terza vittoria consecutiva in 3 gara e primato solitario in classifica. Prestazione ottima nel primo set con meno concentrazione nei 2 set successivi però sono ampiamente dominati.

Bella vittoria della Diavoline di Novate

Nel primo tempo Novate parte subito col turbo e governa bene il parziale, vincendo facile, mentre nel secondo cala un po' la concentrazione anche se il parziale si chiude con un netto distacco e il terzo è la fotocopia del secondo. I numeri della gara parlano di una ricezione non al massimo (44% contro il 53 % della Pro) compensata però da un attacco efficacie (40% contro 24%). 5 a 4 gli ace, 7 a 6 i muri punto.

Il commento dell'allenatore Enzo Cannone (Novate):

“E’ stata la partita delle tante ex di turno, dopo un primo set giocato con tranquillità, come tutte le partite che parti sicuro di vincere, nei set seguenti e mancata concentrazione e lucidità. Siamo comunque contenti della vittoria, adesso testa al prossimo impegno"

Gloria Trabucchi (palleggiatrice Novate):

“Dopo un primo set giocato benino, negli altri set ci siamo deconcentrate, in alcuni frangenti anche poco ordinati. Dobbiamo migliorare”

Prossima gara: sabato 28 ottobre 2023 alle ore 21,00 presso il Pala Novate di Via Cornicione a Novate Milanese contro Cagliero, squadra fino alla scorsa partita a pari punti con Novate che avrà voglia di riscattare la sconfitta.

Il tabellino dell partita

Pro Patria 0 - Pallavolo Novate DR 3

Parziali set: 10-25, 15-25, 16-25

Pro Patria: Bianco 1, Di Paolo 10, Torre 6, Bertoli 1, Montanari 14, Fumagalli 2, Braga (L), Zingales, Manglavite, Valsecchi, Foroni (L2). N.e. Borghi, Lanzoni, Bortolami. All. Brugnone.

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 4, Mazzi 9, Venegoni 9, Mandotti 9, Scandella 8, Migliorin (K) 13, Piroli (L1), Rosina, Panza. N.e. Zaniboni, Leis, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone