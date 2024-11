Partita al PalaMagni per i Knights di Legnano per chiudere il ciclo terribile di cinque partite in 15 giorni; l’avversario della serata, la Pallacanestro Fiorenzuola che non sta vivendo un momento felice di classifica, ma che ha giocato tutte le partite fino in fondo perdendo spesso solo per piccoli dettagli.

Bella vittoria del Legnano contro il Fiorenzuola

Come spesso accade, i Knights cercano inizialmente Quarisa dentro l’area e il capitano risponde presente segnando i primi punti di serata; in generale l’inizio favorevole a Legnano che con le triple di Raivio e Sodero va subito sullo 0-8.

Bottioni sblocca Fiorenzuola, che attiva anche Pavlovic, e si ravvicina nel punteggio fino a quando una nuova tripla di Sodero riporta Legnano sul 9-17 a metà del quarto.

L’elastico si riduce ancora, sempre grazie a Pavlovic, che è più efficace dalla lunga distanza che da vicino, e dopo i primi 10 minuti di gioco, il punteggio è sul 16-22.

Alla ripresa, Agostini e Raivio firmano il primo +10 per i Knights che conducono 16-26, ma Fiorenzuola inizia a essere più incisiva in difesa e, con Voltolini, Negri e Galassi si riporta a -3 sul 23-26.

Legnano accelera di nuovo con un 2+1 di Raivio e con la schiacciata di Quarisa del 23-33, ma la sensazione è che Fiorenzuola sia decisamente in partita; sensazione che viene confermata dal break emiliano di 10-1 confezionato da Negri, Bottioni, Galassi e Pavlovic che chiude il primo tempo sul 33-34.

Un secondo tempo che fa la differenza

Dopo la pausa lunga, la SAE Scientifica entra in campo con un 3, 6, 9, 12 di Ravio, Sodero e Mastroianni, che viene addolcito dai canestri di Seck e Venturoli, ma che da grande fiducia a Legnano, che inizia a difendere molto più attentamente e ad avere successivi attacchi molto più efficaci. I liberi di Mastroianni portano di nuovo i Knights alla doppia cifra di vantaggio e con Scali, Agostini e Gallizzi Legnano chiude il quarto sul 45-57, annullando gli sforzi di Galassi e Voltolini pronti a tenere viva Fiorenzuola.

Nell’ultima frazione, la vera differenza la fa la difesa di Legnano che concede solo 7 punti ai padroni di casa, segnandone 20.

Tutti i Knights sono protagonisti con Agostini, Scali e Mastroianni ad aprire il quarto e con Raivio, Quarisa e Gallizzi a chiuderlo per il 52-77 finale che lascia poche possibilità ai Bees.

Vittoria meritata con i Knights in vantaggio per 40 minuti, ma meno scontata di quello che dice il punteggio finale, con Fiorenzuola capace di mettere i giusti granelli negli ingranaggi biancorossi, almeno per 25 minuti.

Dopo il tour de force nelle ultime settimane, ora due giorni pieni di pausa per i Knights che riprenderanno ad allenarsi mercoledì, in vista della partita casalinga contro Lumezzane di lunedì 25/11.

Il tabellino della partita

FIORENZUOLA BEES - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 52-77 (16-22, 17-12, 12-23, 7-20)

Fiorenzuola Bees: Ozren Pavlovic 15 (0/9, 3/8), Luca Galassi 9 (3/5, 1/7), Matteo Negri 8 (0/5, 2/5), Riccardo Bottioni 6 (2/4, 0/2), Niccolò Venturoli 5 (1/2, 1/4), Alessandro Voltolini 5 (1/2, 1/3), Magaye Seck 4 (2/4, 0/0), Mourtada Gaye serigne 0 (0/4, 0/0), Stefano Spizzichini 0 (0/3, 0/1), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/1), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0), Ilija Biorac 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 35 15 + 20 (Magaye Seck 10) - Assist: 10 (Ozren Pavlovic, Matteo Negri 3)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 21 (4/7, 4/8), Andrea Quarisa 11 (5/7, 0/0), Ezio Gallizzi 10 (3/4, 1/3), Mattia Mastroianni 9 (2/3, 1/4), Guglielmo Sodero 8 (1/7, 2/5), Pietro Agostini 8 (1/3, 0/1), Guido Scali 6 (1/2, 1/2), Francesco Oboe 4 (0/2, 1/2), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 45 11 + 34 (Andrea Quarisa 14) - Assist: 15 (Guglielmo Sodero 7)