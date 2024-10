Bella vittoria per i Knights di Legnano in trasferta contro Mestre: un match di cartello che ha fatto divertire il pubblico in tribuna.

Bella vittoria dei Knights in trasferta contro Mestre

Gara di cartello al Taliercio per i Knights che vanno a casa del Basket Mestre, una delle favorite alla promozione, allenato dal veterano Cece Ciocca. Formazioni al completo e gara che attrae grande attenzione visto il record di 4-1 di entrambe le squadre.

La partenza è pirotecnica per Legnano con Sodero, Oboe e Mastroianni a colpire per il 4-11 dopo soli 2’ e 30’’ di gioco. Mastre si appoggia ad Aromando che non sbaglia un tiro e, con le triple di Mazzucchelli e Brambilla, ricuce fino al 10-15 a metà del quarto, ma la SAE Scientifica è chirurgica e con Raivio e Quarisa torna a +7.

Aromando è infallibile e si carica la Gemini sulle spalle fino al -2 del 19-21, anche se Legnano è lo stereotipo della cinicità e piazza uno 0-9 finale, che arrotonda il punteggio sul 19-30 dopo 10’ di gioco.

Nel secondo periodo Mestre si riavvicina con Reggiani e Galmarini, ma sul 26-32, i Knights imprimono un’altra accelerata prepotente e i canestri di Raivio, Agostini e Scali portano Legnano al +12 allungando un elastico che continua ad avere strattoni.

Negli ultimi 4’ del primo tempo i Knights toccano anche il +16 del 31-47 ancora con Raivio, prima che il solito Aromando fissi il 34-47 del 20’.

La seconda parte della partita

Dopo l’intervallo l’uso della zone press 2-2-1 da parte di Mestre si fa più insistente e dopo la tripla iniziale di Raivio, Legnano ha qualche giro a vuoto così che Mestre costruisce un break di 6-0 per il 40-50. La SAE Scientifica prende le misure e con i canestri di Raivio e Sodero si porta addirittura sul +20 del 42-62. Per Mestre è troppo e tra il 26’ e il 30’ mette un 10-0 che chiude il quarto sul 52-62 e regala ancora una partita al pubblico presente.

Gli sforzi dei padroni di casa portano la Gemini sul -8 in apertura dell’ultima frazione con i liberi di Aromando, ma la tripla e i iberi di Sodero ricacciano Mestre sul -13. Ora i canestri sono uno per parte e Mestre prova a rosicchiare ancora qualche punto sfiorando lo svantaggio in singola cifra, ma i Knights sono attenti e sempre con Raivio e Scali mettono il punto esclamativo con la gara che finisce 69-79.

Una prova corale dei Knights che hanno rispettato a pieno il piano partita, sfruttando l’attenzione difensiva con 69 punti concessi ad una squadra che di solito ne segna 83.5.

In attacco la coralità ormai non fa quasi più notizia anche se i 26 punti di Raivio sono da sottolineare per la puntualità con cui sono arrivati nei momenti più opportuni.

Ora una settimana piena di lavoro per i Knights che prepareranno un’altra gara molto complessa contro Casale Monferrato, domenica prossima al PalaBorsani.

Il tabellino della partita

GEMINI MESTRE - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 69-79 (19-30, 15-17, 18-15, 17-17)

Gemini Mestre: Simone Aromando 19 (7/13, 1/2), Andrea Mazzucchelli 13 (3/5, 2/4), Francesco Reggiani 13 (3/4, 2/6), Lorenzo Galmarini 7 (3/8, 0/1), Luca Brambilla 7 (1/4, 1/2), Marco Contento 7 (2/6, 1/3), Andrea Lo Biondo 2 (1/3, 0/3), Michele Rubbini 1 (0/2, 0/1), Fabio Sebastianelli 0 (0/0, 0/0), Armando Kazadi 0 (0/0, 0/0), Simone De Gregori 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Lorenzo Galmarini 8) - Assist: 14 (Andrea Mazzucchelli 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 26 (3/5, 5/9), Guglielmo Sodero 13 (2/3, 1/5), Andrea Quarisa 13 (4/7, 0/0), Francesco Oboe 8 (3/4, 0/0), Guido Scali 8 (4/5, 0/2), Mattia Mastroianni 7 (2/6, 1/7), Pietro Agostini 4 (2/2, 0/2), Ezio Gallizzi 0 (0/3, 0/3), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Andrea Quarisa 8) - Assist: 12 (Nik Raivio, Francesco Oboe, Mattia Mastroianni 3)