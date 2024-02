Bella vittoria contro Desio per i Knights di Legnano

Partita cruciale per i Knights che affrontano l’Aurora Desio, squadra che in classifica è coinquilina dei 18 punti del tredicesimo posto, ai limiti della zona calda. Una partita che ha dato ragione a Legnano.

Bella vittoria per i Knights Legnano contro Desio

Squadre al completo dopo mesi di precarietà per entrambe a causa degli infortuni.

L’inizio è piuttosto equilibrato e con giocate apprezzabili da entrambe le parti; Legnano trova in Marino e Sacchettini punti a ripetizione con buone iniziative, mentre Desio divide le giocate offensive con tutti i giocatori in campo, anche se Sodero è spesso un protagonista offensivo, con la SAE Scientifica che accelera dopo la metà del quarto e chiude avanti 19-22 dopo il primo periodo.

Nel secondo quarto Mazzoleni e Klanskis trascinano Desio al -1, ma Legnano non si disunisce e con Marino, Sipala, Fragonara e Scali si assesta sui 7/8 punti di vantaggio che vengono arrotondati a 11 dalla tripla di Planezio che chiude il primo tempo di gioco sul 31-42.

La seconda parte della partita

Dopo la pausa lunga Legnano arriva anche al +14 del 33-47 con i liberi di Sacchettini, ma proprio grazie ai liberi, Desio riesce a rimanere in scia veleggiando su uno svantaggio che spesso è ai limiti della doppia cifra. Il quarto finisce in equilibrio con un computo di 17 punti per parte e alla sirena del 30’ il punteggio è sul 48-59.

Nell’ultima frazione Desio prova ad aumentare il ritmo e alzare la difesa. Il pressing porta a qualche recupero e la vena di Fumagalli aiuta i brianzoli, ma in sostanza i Knights riescono a non subire particolarmente la mossa tattica dell’Aurora che rosicchia dei punti fino anche al -6, ma un super Fragonara e una provvidenziale tripla di Planezio mandano i Knights al +9 del 70-79 che sancisce la virtuale fine della gara che si chiuderà poi sul 72-82.

Una vittoria convincente per Legnano che ritrova Sacchettini e la presenza vicino a canestro che era mancata per oltre 15 giorni. Una vittoria che non è ancora sinonimo di uscita dal tunnel, ma che da sicuramente morale in vista di un’altra gara particolarmente importate contro Brianza Basket domenica prossima al PalaBorsani.

Il tabellino della partita:

RIMADESIO DESIO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 72-82 (19-22, 12-20, 17-17, 24-23)

Rimadesio Desio: Guglielmo Sodero 20 (2/5, 3/6), Andrea Mazzoleni 12 (4/6, 0/2), Carlo Fumagalli 11 (2/5, 2/5), Giacomo Maspero 11 (4/4, 1/5), Gabriele Giarelli 7 (3/9, 0/0), Giacomo Baldini 6 (2/4, 0/1), Matteo Tornari 3 (0/0, 1/2), Ricards Klanskis 2 (1/4, 0/1), Stefano Elli 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/1, 0/2), Diego Raffaldi 0 (0/0, 0/0), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andrea Mazzoleni 8) - Assist: 14 (Carlo Fumagalli 4)

SAE Scientifica Legnano: Alberto Fragonara 18 (3/3, 4/6), Tommaso Marino 14 (2/3, 3/6), Marco Planezio 13 (2/5, 2/3), Michael Sacchettini 12 (3/7, 0/0), Guido Scali 10 (5/5, 0/1), Andrea Sipala 7 (2/3, 1/5), Nik Raivio 7 (1/2, 1/2), Juan marcos Casini 1 (0/1, 0/1), Riziero Ponziani 0 (0/1, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 28 1 + 27 (Nik Raivio 10) - Assist: 18 (Tommaso Marino 7)