La giornata di baseball ha riservato emozioni contrastanti per le squadre di Rho. Mentre l'U18 ha siglato una vittoria importante in trasferta a Codogno, la Prima Squadra ha dovuto incassare una sconfitta sul diamante di casa contro Lodi. Contemporaneamente, l'incontro dell'U15 contro Ares è stato posticipato a causa del maltempo e l'U12 ha beneficiato di un turno di riposo.

Battuta d'arresto per la prima squadra del Rho baseball

La vittoria dell'U18, sigillata con un punteggio di 6 a 4, è stato un vero e proprio manifesto di coraggio e determinazione. I giovani atleti hanno superato le difficoltà soprattutto in difesa, portando a casa un risultato di grande importanza.

All'opposto, la Prima Squadra ha attraversato una giornata complicata. Poche valide e numerosi errori sia in difesa che sul monte di lancio hanno determinato una sconfitta netta casalinga contro Lodi chiusa per manifesta 14-4. Oltre all'assenza di alcuni giocatori chiave, gli errori commessi sono stati eccessivi per una squadra che punta ad alti traguardi.

L'incontro dell'U15 ( Rho- Ares), è stato rimandato a causa delle avverse condizioni meteo.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° maggio a Malnate sempre tempo permettendo.

Gli appuntamenti del prossimo fine settimana

Il prossimo fine settimana si preannuncia ricco di baseball: sabato l'U18 ospiterà Lodi sul diamante di casa e l'U12, pur come squadra ospite, affronterà i Braves sul campo di Rho. Domenica sarà la volta dell'U15, che si sposterà a Legnano, mentre la Prima Squadra sarà impegnata a Genova.

Nonostante le sfide e i risultati contrastanti di questa settimana, l'impegno e la passione per il baseball rimangono inalterati. Le squadre di Rho sono già pronte a rimboccarsi le maniche e a tornare sul campo con l'intento di dare il massimo e di invertire la rotta.