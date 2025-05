Partita al cardiopalma, combattuta fino agli ultimi minuti di gioco per i FROGS Legnano in trasferta a Parma contro i Panthers campioni in carica, per la Week 11 del Campionato italiano IFL. Sfida conclusa per un solo punto in favore dei padroni di casa, 26-25.

Battaglia fino all'ultimo per i Frogs contro Parma

Parma, certamente determinata a rivalersi del risultato di andata (24-21 per i FROGS) e a non ripetere la partita casalinga di regular season dello scorso anno (50 – 55 per Legnano) parte aggressiva, con un touchdown su corsa di Parnell che riesce a ingannare la difesa legnanese, cui si aggiunge una conversione da due punti. Le due compatte difese non lasciano spazio per altre segnature nel primo quarto, ma nel secondo, dopo un field goal di Parma, i FROGS arrivano a loro volta in endzone con un pass da 30 yard del QB Luke Zahradka (#7) su Danny Kittner (#11). Il terzo quarto parte con un altro TD di Kittner su lancio del QB #7 neroargento, ma poco dopo Parma si riporta in vantaggio con un'altra rush, questa volta di Fiscelli, con punto addizionale di trasformazione. I FROGS rispondono con un altro bellissimo pass di Zahradka, questa vota su Pulsinelli, trasformato da Masini (#88). L’ultimo periodo di gioco vede prima un'altra segnatura di Parma su rush di Parnell, con conversione da due, e poi un nuovo touchdown dei neroargento, che non hanno alcuna intenzione di arrendersi, segnato da Segre (#80) su 31 yard di lancio di Luke Zahradka. I FROGS tentano il tutto per tutto convertendo il calcio in un a trasformazione da due, che però non riesce. A questo punto, con poco più di un minuto da giocare, Parma lascia facilmente scorrere il cronometro fino a chiudere la partita.

Una partita combattuta punto a punto

Nel mezzo dei drive arrivati in endzone, una partita tesissima con due solidissime difese che hanno messo in seria difficoltà entrambe le offence, con Parma che è arrivata diverse volte sul QB neroargento e la defense FROGS che ha spesso tenuto inchiodato l’attacco emiliano dietro la linea di scrimmage segnando tra gli altri un intercetto ad opera di Masini e un sack di Tamburrino (#97).

“Sono fiero di come i ragazzi abbiano lottato e ci abbiano creduto fino all’ultimo. Di fronte a squadra come questa non ti puoi permettere il minimo errore, e anche Parma sapeva che sarebbe stato lo stesso da parte nostra” commenta Ettore Guarneri presidente FROGS Legnano. “Ora è necessario guardare avanti alle prossime partite: il campionato non è finito e ogni punto conta”.

Il commento di coach Donnini

“Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Ogni piccolo errore si paga in partite di questo tipo. Non è una questione di impegno, ma ci sono stati momenti dove siamo mancati in lucidità. Poi c’è stata la reazione, ma se vogliamo vincere anche le partite un po’ “sporche” dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’incontro” commenta Davide Donnini, Head Coach FROGS. “I Panthers non li scopro certo io e sono la tipica squadra che non regala nulla e giocare questo tipo di partite alla pari fino alla fine e non portare a casa il risultato per me è motivo di grande rammarico. Non possiamo fare altro che guardare avanti, “pulire” gli errori e preparare al meglio la prossima partita. Testa bassa e lavorare. Tutti noi (io per primo) abbiamo la responsabilità di tirare fuori il meglio da questo gruppo”.

Prossimo appuntamento per la Week 12 di Campionato sabato 10 maggio a Milano, al Velodromo Vigorelli, dove i FROGS affronteranno da ospiti i Rhinos Milano.