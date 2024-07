Basket, Emilia Magni vola in Nazionale: obiettivo Europei

Da Marcallo al grande basket. Un percorso netto quello della giovanissima Emilia Magni, che lunedì 22 luglio è partita alla volta di Udine per le convocazioni della Nazionale di pallacanestro Under 16: ultima tappa prima della possibile trasferta in Ungheria in vista degli Europei di categoria che si terranno a Miskolc dal 16 al 24 agosto prossimi.

Basket, Emilia Magni vola in Nazionale

L’obiettivo della giovanissima guardia, cresciuta nella Basket Players Marcallo e oggi tesserata con la Geas Sesto San Giovanni, è infatti quello di riuscire a rientrare nel ristretto gruppo di atlete che andranno a competere in terra magiara per la vittoria titolo continentale. Traguardo che, considerando le capacità espresse dalla classe 2009 in questi ultimi anni, potrebbe ben considerarsi alla sua portata.

A fare gli auguri per questa grande opportunità anche l’Amministrazione comunale di Marcallo con il sindaco Fausto Coatti, che lo scorso sabato ha accolto Magni in Comune assieme al vicepresidente della Basket Players Marcallo Francesco Marinoni. A margine dell'incontro è intervenuto anche l’assessore allo Sport Alessandro Chiodini:

«Ringrazio tutte le associazioni sportive di Marcallo con Casone per il lavoro che fanno sia dal punto di vista sportivo che sociale per i nostri ragazzi. Però permettetemi anche di ringraziare tutti i genitori che ogni giorno accompagnano i loro figli e figlie alle varie attività che svolgono e con impegno e sacrificio permettono a loro di sognare anche in grande. Poi vorrei ringraziare Emilia Magni per i successi sportivi e di continuare sempre così».

Una giovane figlia d'arte

Assieme a Emilia era presente in Comune anche la madre, Melissa Ravelli che ha ripercorso le breve ma intensa carriera della figlia, traghettata dalla ginnastica artistica alla pallacanestro seguendo l’esempio sia del fratello gemello ma soprattutto del padre, Michele “Mitch” Magni, storica colonna del basket magentino:

«Lei è fresca della convocazione per la Nazionale Under 15, che è lo step numero uno della Nazionale e che è avvenuta a giugno. Ha fatto poi un raduno di due settimane a Valencia dove hanno disputato un torneo junior Nba in cui hanno preso il bronzo, mentre settimana scorsa è arrivata la convocazione per la Nazionale Under 16, con partenza per Udine con il coach Giovanni Lucchesi. Lì poi il 13 agosto si saprà se sarà tra le ragazze convocate in Ungheria».

Tutto questo partendo, come detto, da Marcallo, dove Emilia iniziò a calcare il parquet assieme ai suoi coetanei maschi in mancanza di una squadra femminile. Poi il passaggio a Legnano e in seguito la chiamata a Milano per la Basket Bfm, finendo ad arrivare alla Geas:

«Quest’anno ha sempre fatto campionati d’eccellenza, con finali Under 15 e 17, tanto che sono arrivate ad essere in gara per lo scudetto anche se poi sono arrivate seconde. Lei è una guardia che sa difendere molto bene».

Il solo talento non basta tuttavia a spiegare i risultati sportivi ottenuti dalla giovane, apprezzata da chi le sta vicino proprio per la passione e la determinazione negli impegni, sia agonistici che scolastici:

«Emilia ha grinta e poi è una brava ragazza tutto studio e sport senza grilli per la testa e dedita al sacrificio. Ora la speranza è che resti a Udine e vada poi in Ungheria, altrimenti sarà il 2025 che potrà essere la sua annata».

L’augurio è ovviamente di sentire presto il suo nome echeggiare nelle arene europee.