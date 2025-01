Baseball-Softball: Saronno in campo con Cabs Seveso e Bulls Rescaldina

Baseball-softball: il Saronno in campo assieme al Cabs Seveso ed ai Bulls Rescaldina.

Saronno scende in campo con Cabs Seveso e Bulls Rescaldina

Novità sul fronte del baseball-softball: alle porte della nuova stagione si rinsaldano e si rinnovano le sinergie fra le società e in quest’ottica l'Asd Saronno Softball Baseball ha stretto degli accordi di collaborazione col Club Altopiano Seveso e con l’Asd Bulls Rescaldina.

In campo con la nuova intesa

L’intesa perfezionata con l'Asd Cabs diretta dal presidente Antonio Damiano Minotti prevede lo scambio di atleti, i quali potranno giocare con maglie opposte e prendere parte sia al campionato nazionale di serie B col Seveso, che a quello di C col Saronno. Ma non solo, la formazione U18 softball saronnese si rafforzerà aggiungendo al proprio organico alcune ragazze provenienti dai C.A.B.S., ed assieme scenderanno in campo per prendere parte al campionato regionale lombardo.

L’intesa stipulata con l'Asd Bulls Rescaldina del presidente Riccardo Carlo Locati invece, unisce le energie per la composizione di una formazione che disputerà il campionato di A2 softball. Infatti le ragazze dell’U18 del Saronno verranno impiegate anche nella seconda serie nazionale con indosso la maglia nero arancio, che giocherà sul campo di Novara.