Baseball: sconfitta ai playoff per i Kemind

Eliminazione in semifinale di playoff per il baseball Legnano.

Una sconfitta amara

Si è conclusa con una sconfitta in gara -2 della semifinale dei playoff di serie C l'avventura del Legnano Kemind nella post season. I ragazzi, tornati in campo una settimana dopo l'interruzione per pioggia del weekend precedente, hanno retto bene l'impatto con gli Old Rags Lodi fino al quinto inning, chiuso in vantaggio sul 6-4. Da quel punto però le mazze ospiti si sono scatenate e con tre riprese rispettivamente da 6, 5 e 8 punti battuti a casa hanno ipotecato il successo per 25-16 e quindi la qualificazione alla finale promozione.