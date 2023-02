Baseball Legnano: buona prova dell'Under 12

A Lodi nella seconda giornata del torneo indoor di Baseball, buona prova della Under 12 di Legnano.

Baseball Legnano: buona prova per gli under 12

I ragazzi hanno affrontato nella prima partita i pari età dei Cabs Seveso, una squadra più matura che ha mostrato subito le proprie capacità. Legnano è partita titubante, per nulla efficace nei turni di battuta dove non sono riusciti a colpire come sono capaci. Si sono mostrati insicuri in difesa, si sono difesi con i lanciatori ma le mazze di Lodi hanno fatto comunque la differenza e la partita è finita 6 a 1 per Seveso.

"Nella seconda partita abbiamo giocato la squadra di casa, gli Old Rags Lodi - fanno sapere dal Legnano Baseball - Questa volta i ragazzi, spinti dalle raccomandazioni dei nostri allenatori per caricarli, hanno mostrato che in attacco sono in grado di farsi valere con con alcune buone battute. Purtroppo i ragazzi di Lodi hanno fatto buona guardia riuscendo a difendere bene e a limitare i danni. Alcune incertezze in difesa ed un calo dei lanciatori hanno semplificato il gioco della squadra di casa che è riuscita a tenerci a distanza e nonostante il nostro recupero nell’ultimo inning, la partita è terminata 4 a 3 per Lodi".

Le note positive

Buono l’esordio in squadra di Christopher Fiorini alla prima esperienza con gli Under 12 e senza timori reverenziali alla battuta. Nel ruolo di lanciatori si sono avvicendati Filippo Brusaferri, Andrea Lagreca, Samuele Parise e Federico Mangano, che si stanno preparando, insieme agli altri ragazzi della squadra, a costituire un gruppo nutrito di lanciatori biancorossi per affrontare la stagione estiva nel migliore dei modi. Ora si aspettano gli accoppiamenti con le squadre degli altri gironi per sapere dove e quando giocheranno la terza giornata del torneo indoor.