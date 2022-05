Baseball Legnano: bella vittoria contro Rescaldina

La giornata di festa

La vittoria di Legnano arriva con un 9 a 2 seguita dai festeggiamenti per due compleanni in squadra.

Bella vittoria per l'Under 18 del Legnano basket, impostasi 9-2 contro i Bulls Rescaldina nel giorno del compleanno di Capparelli e Cuevas, festeggiati a fine partita con una meritata torta.

La bella vittoria contro Rescaldina

Con Telve sul monte, Dell’Acqua a ricevere, Capparelli in prima, Di Lorenzo in seconda, Parise in terza, Re Cecconi esterno sinistro, Papacciuoli esterno centro e Bertolini esterno destro, sotto la guida di coach Mendez e Padilla, i giovani biancorossi, così come i rivali di giornata, erano in cerca di riscatto, venendo da una sconfitta nell’ultimo turno.

L’inizio gara è stato combattuto, con una buona difesa che ha respinto l’attacco dei Bulls nella parte bassa del primo inning mentre l’attacco ha battuto a casa 3 punti. Il vantaggio è stato mantenuto fino all’inizio della quinta ripresa, quando Rescaldina è tornata a -1 ma poi Legnano ha avuto il sopravvento, segnando 6 punti nella parte bassa del quinto inning.