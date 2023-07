Baseball: al via il memorial Vittorio Pino

Appuntamento con il Memorial Vittorio Pino si softball e baseball a Legnano da domani, venerdì 14 luglio a domenica.

Ospiti i college americani per ricordare Vittorio Pino, Presidente del Club, artefice di grandi successi e prima di tutto grande uomo e appassionato Dirigente sportivo che ha dato lustro con il suo operato a tutta la città di Legnano con il suo impegno e la sua dedizione per il baseball e il softball.

Il Presidente Massimo Gioacchini ricorda con affetto Vittorio:

“Questo Memorial per noi è un ricordo importante e mandiamo un grande abbraccio alla famiglia perchè Vittorio è sempre nel nostro cuore”. Per la nostra A2 di softball il torneo è occasione per mantenere la forma. “In A2 -dice Gioachini- abbiamo fatto un bel risultato con l’approdo ai playoff: faccio i complimenti a tutta la squadra e rivolgo anche ben corteggiamento per il proseguo della stagione. Sono state davvero molto brave a raggiungere con due giornate in anticipo questo traguardo, vediamo di continuare a far bene, il sogno è quello della finale, continuando a migliorarci”. Il Presidente si sofferma anche sulla nostra C: “I ragazzi della Kemind Legnano Baseball stanno portando avanti un lavoro importante. E’ un gruppo di lavoro nuovo che è partito tardi: ora sta cominciando a dare i suoi risultati che ci auguriamo possano migliorare e si possano poi consolidare per la prossima stagione. Bene ha fatto anche la Net System: l’under 18 frutto di uno scambio di ragazzi con i Bulls si sono piazzati al terzo posto e hanno avuto modo di accedere alla fase finale che si terrà a settembre".