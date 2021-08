Barlaam giù dal podio nella prima caccia alla medaglia

Niente medaglia nella finale dei 400 stile libero maschili S9. Sesto posto per il cassinettese Simone Barlaam con 4’22″40, settima posizione per l'altro italiano, Federico Morlacchi con 4’24″75. tempi nettamente suepriori a quelli registrati in batteria.

Barlaam ci riprova

Non sicuramente la gara preferita del nuotatore dell'Abbiatense, che si rifarà nelle prossime competizioni. Domenica 29 agosto, Simone in vasca per i 50 metri stile libero.