Associazioni sportive in mostra alla vetrina dello sport, corsi e iniziative per tutte le età

Festa in piazza Visconti con i gazebo dei gruppi sportivi di Rho, tutti uniti con un solo scopo, far conoscere ai cittadini i corsi che prenderanno il via in queste settimane.

Ogni società in piazza con il proprio gazebo per dare informazioni ai cittadini

Dopo il successo della Settimana dello Sport, svoltasi nel mese di giugno, l’assessorato allo sport bissa il successo con la grande kermesse: «Vetrina dello Sport» La dimostrazione si è avuta in Piazza Visconti sabato quando le società sportive della città si sono radunate, ognuna con il suo gazebo per informare i cittadini sui corsi che hanno preso il via lunedì. Sport per tutto il motto delle società rhodensi.

Dal calcio al basket passando per la pallavolo il rugby la danza

Queste quelle presenti Wa No Seishin dojo (Akido), Asd San Paolo, Ritmica Rho, Asd Natural Mente, Atletica, AsYoseikan, Ginnastica rho Cornaredo, Asd Gio Sport, Tiro con l’arco, Baseball Rho, Pallavolo Rho, Asd Lucernate, Rugby Rho, Kodokan, Jumping Villa Scheibler, Dojo Cornaredo, Skateboarding e Dojo Karate. Tra i presenti oltre al sindaco Andrea Orlandi e all’assessore allo sport Alessandra Borghetti anche il Presidente del Coni della Lombardia, Marco Riva.

In piazza anche i campioni del mondo Filippo Ravelli (Pattinaggio) e Juan David Sierra (Ciclismo)

Soddisfatto l'assessore allo sport del Comune Alessandra Borghetti

Non sono mancati con le loro maglie e relative medaglie: il Campione del Mondo di ciclismo, Juan David Sierra e il Campione italiano di Skating, Filippo Ravelli. Il Sindacoha così commentato la fantastica giornata: “La vetrina dello sport ha portato in piazza tutte 41 associazioni sportive che animano la nostra città in un momento dove mostrare alla nostra città quello che fanno e di vivere una bella giornata tutti assieme. Ringrazio tutte le associazioni sportive per tutta l’attività che fanno durante l’anno, un grazie va anche a tutti coloro che hanno organizzato, compreso la Protezione Civile e Rho soccorso».

Al termine della manifestazione, l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, si è detta soddisfatta per il grande successo della giornata: «Anche quest’anno le associazioni sportive hanno aderito numerosissime un ringraziamento particolare alla Consulta dello Sport della città che ha permesso tutto questo organizzando nei minimi particolari un evento che richiama in piazza tantissime famiglie rhodensi».