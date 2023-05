Arti marziali e inclusione: anche Legnano presente al congresso di Roma

Erano presenti anche le società Shorei Shobukan Legnano e Haganah Legnano al progetto Pgs a Roma dedicato proprio al mondo delle arti marziali.

A Roma le società di arti marziali di Legnano

Cultura si fa unendosi. Nei frammenti c’è l’intero. Non lasciare indietro nessuno. Includere per educare. Sono solo alcune delle frasi che sono emerse nell’evento delle Pgs a chiusura del progetto Pgs si che si è svolto a Roma al Borgo Don Bosco questo weekend.

“La città legnanese che è tra i Comuni che hanno concesso il patrocinio all’evento e si è recata con 25 atleti di Arti Marziali, Karate e Scherma softair per dimostrare che anche le arti marziali possono essere veramente discipline per tutti. Le società presenti Shorei shobukan Legnano e haganah legnano, con i tecnici Andreani Massimiliano; Peri Federico; Boggio Emanuela e Mirko Chiari hanno ricevuto come tutti i coloro che hanno seguito con costanza il percorso di formazione Delle Polisportive Giovanili Salesiane il diploma nazionale di alleducatore di sport inclusivo. Sensei Alberto carta insieme a noi promotore sul territorio legnanese del progetto cintura rosa era insieme a noi ad aiutarci a coordinare le attività".

L'evento a Roma

La mattinata si apre con la gioia di rivedere Colleghi e amici che si sono occupati di sport e inclusione insieme affrontando problemi e stilando progetti futuri, per poi continuare con la cerimonia di apertura dell’evento e le parole del presidente Ciro Bisogno e del responsabile Pgs Si Ruggero Russo che ci hanno come sempre indicato la strada da seguire.

Agli interventi del presidente di sport e salute Vito Cozzoli e Angela Magnani Docente dell’Università del Foro italico. La giornata è continuata dividendosi tra i laboratori “Sport e Autismo”, “Sport per tutti e comunità”, “Sport sociale”, “Sport adattato” e “Sport, terzo settore e università”.

E la parte pratica dove circa 2000 ragazzi sono stati fatti girare provando le differenti attività inclusive Sports chanbara (scherma inclusiva per tutti), Karate adattato, Kickboxing adattata, Floorball, Rugby inclusivo, Handbike e Baskin.

"Qui i nostri ragazzi hanno dato il meglio di sé guidando altri ragazzi alla pratica delle nostre discipline e integrandosi scoprendone di nuove, in quello che è il vero scopo dello sport inclusivo . Unire".

Il Borgo ragazzi Don Bosco

La scelta di Borgo Ragazzi don bosco non è stata casuale. Il Borgo Ragazzi don Bosco affonda le sue origini nella attività di accoglienza dei ragazzi più fragili che i salesiani, a Roma, intrapresero a partire dal 1945, anno in cui termina il secondo conflitto mondiale e l’Italia si ritrova in una situazione di notevole degrado economico e sociale, e forse in questo momento abbiamo bisogno di nuovo di accogliere i più fragili non solo a livello economico ma soprattutto emotivo, per creare delle generazioni future più sane e forti.

"Ringrazio ovviamente Pgs e Pgssi per questa possibilità di formarci e continuare a formarci in un settore che ha tanto da offrire alle nostre comunità. Non posso dimenticare anche il sindaco del comune di Legnano Lorenzo Radice l’assessore allo sport Guido Bragato e Associazione delle società sportive legnanesi e tutto il comitato regionale Pgs Lombardia che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e fiducia alle nostre attività. Grazie a Shorei Shobukan( karate scherma softair) Haganah legnano(diversa personale e arti marziali sociali) e Vomien (sitting volley) a Legnano ci aspetta un estate all’aria aperta all’insegna dello sport e della condivisione”

Domenica prossima alle Bonvesin De La Riva continua il progetto cintura rosa con la lezione dedicata a Sensei Kids, lezione narrata di karate intergenerazionale dedicata in forma ludico sportiva alla storia del karate.