Arteritmica Parabiago: niente ferma la passione

Arteritmica Parabiago: si riparte con la nuova stagione.

Arteritmica, per i primi allenamenti le ginnaste sono ospiti del Rugby Parabiago

Dopo le fatiche del campionato nazionale e le lunghe vacanze, al campo da Rugby di Ravello ha inizio la nuova stagione agonistica delle ginnaste di Arteritmica Parabiago. Location insolita per le atlete, ma nessun ostacolo può far sfumare il desiderio di tornare ad allenarsi. Le palestre delle scuole al momento non sono disponibili e la soluzione degli allenamenti all'aperto è stata la miglior alternativa. Grazie alla disponibilità del Rugby Parabiago, le atlete di Arteritmica potranno allenarsi al centro sportivo e preparare l'esibizione in programma per domenica 12 settembre 2021 alla Sagra di san Lorenzo. Dall'1 al 10 settembre, ogni giorno dalle 17 alle 19 la ginnastica ritmica riprenderà ritmo armonia e leggerezza non sulla moquette bianca ma con la cornice di prato e cielo. Gli allenamenti ritorneranno al palazzetto di San Lorenzo a partire dal 13 settembre. Per informazioni sono disponibili sito (www.arteritmica.it), pagina Instagram e Facebook.